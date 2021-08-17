Samsung Galaxy M52 5G, Sertifikasına Kavuştu

Samsung’un önümüzdeki günlerde Galaxy M51‘in üst modeli olarak Galaxy M52 5G‘yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cihazla ilgili küçük bir bilgi geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı bile. Şimdi, telefon BIS’de (Hint Standartları Bürosu) da görüldü. Bu nedenle, yakın zamanda satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy M52 5G, BIS tarafından SM-M526B/DS model numarasıyla onaylandı. Telefonun bu Hint modeli için ürün yazılımı geliştirmesi geçen hafta başlamıştı.

Daha önceki raporlara göre Galaxy M52 5G, bir Qualcomm Snapdragon 778G işlemci tarafından desteklenecek. Samsung Galaxy A52s 5G de aynı yonga setine sahip olacak.

Ayrıca cihaz 32MP selfie kamerası ile gelecek. Arka tarafta ise 12MP ultra geniş ünite ve 5MP makro lens ile eşleştirilmiş 64MP Samsung ISOCELL GW3 ana sensör bulunacak.

Avrupa’da siyah, beyaz ve mavi renklerle görücüye çıkması beklenen telefonun diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak, önceki modeldeki devasa 7.000 mAh hücreye kıyasla 5.000 mAh daha küçük bir pile sahip olacağını biliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy M51, Temmuz 2021 Güvenlik Yamasını Aldı!