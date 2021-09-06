Samsung Galaxy M52, Bluetooth Sertifikası Aldı!

Samsung’un Galaxy M52 5G adlı yeni bir M serisi telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yeni bilgiler, akıllı telefonun Bluetooth SIG yetkilisinden sertifika aldığını ortaya koyuyor. Bluetooth sertifikası, M52 5G’nin bu ay satışa sunulacağını gösteriyor.

Ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi SM-M526BR_DS ve SM-M526B_DS model numaralarına sahip Samsung telefonları, Bluetooth SIG yetkilisi tarafından Galaxy M52 5G adıyla onaylanmış. Listeler, bu cihazların Bluetooth 5.0 bağlantısı için destek taşıyacağını doğruluyor.

Geçmişteki sızıntılar, Galaxy M52 5G’nin 6,7 inç S-AMOLED FHD+ ekrana sahip olacağını ve Snapdragon 778G yongasından güç alacağını ortaya çıkardı. 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte gelmesi bekleniyor.

32 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Arkada ise üçlü kamera sensörü, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel derinlik sensörü içerecek. 25W hızlı şarj desteği taşıyacak 5.000mAh pil barındıracak.

Telefonda, Gorilla Glass 5 koruması, One UI 3.1 tabanlı Android 11 işletim sistemi, Knox 3.7 güvenliği ve 11 5G bant desteği gibi diğer özellikleri bulunacak. M52’nin 164 x 76 x 7 mm ölçülerinde ve 175 gram ağırlığında olması bekleniyor. Siyah, beyaz ve mavi renklerle satışa çıkacağı da söylentiler arasında. Şu anda, fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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