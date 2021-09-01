Samsung Galaxy F42, Google Play Console’da Görüntülendi!

Son zamanlarda, bir kaynak Samsung’un bu ay Galaxy F42 5G ve Galaxy M52 5G akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini iddia etti. Görünüşe göre F42 5G, Google Play Console’un veritabanında ortaya çıktı.

Haziran ayında Galaxy Wide5 (SM-E426S) ve Galaxy F42 5G (SM-E426B) gibi yeni nesil Samsung telefonları görüntülenmişti. Aynı model numaraları, Wide 5 ve F42 5G’nin farklı pazarlarda farklı isimlerle gelen aynı telefon olabileceğini düşündürdü.

Görüldüğü gibi, Google Play Console listesinde Galaxy F42 ve Galaxy Wide5 adlarından bahsediliyor. Akıllı telefonun FHD+ çözünürlüğü desteklediğini ve Dimensity 700 işlemci (MT6833V/NZA) tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor.

İşlemci, 6 GB RAM ile birleştirilmiş ve Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Play Console listesinde görünen yukarıda gösterilen resim, bir su çentiğine ve yanda bir parmak izi tarayıcısına sahip olacağını gösteriyor. Bu cihazın mevcut Galaxy A22 5G akıllı telefonun yeniden markalanmış bir versiyonu olacağına dair söylentiler de var.

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