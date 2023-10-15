GAM Esports Worlds 2023 Ana Gruplarına Kalmayı Başardı

LoL Dünya Kupası 2023 ön eleme etabından, ana gruplara katılmaya hak kazanan ilk ekip belli oldu. Bu sabah (15 Ekim Pazar), Türkiye saati ile 06:00 da başlayan karşılaşmada B Grubu lideri Team Whales’ın bileğini büken GAM Esports adını ana gruplara yazdırdı. Team Whales ise turnuvaya veda etti. GAM Esports Worlds 2023 ana gruplarına kalmasının akabinde ana tablo için son bilet kaldı.

GAM Esports Worlds 2023 Ön Elemesinden Gruplara Kaldı

2023 League of Legends Dünya Şampiyonası ön eleme etabında A Grubunda yer alan GAM Esports grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. Team Whales ise B Grubunu sürpriz şekilde lider bitirmişti. İki ekip çaprazlama şekilde ön eleme etabı round 2 de karşı karşıya geldi. Bo5 formatında oynanan mücadeleyi 3-1’lik skorla Vietnam temsilcisi GAM Esports kazandı.

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Eşleşmeye kısaca göz atmak gerekirse… Serinin ilk maçını kazanan GAM Esports 27 dakika 7 saniye süren maçla öne geçti. İki Vietnam temsilcisinin kapışmasında ikinci maça daha motive çıkan Team Whales 27 buçuk dakikalık maçta skora dengeyi getirdi: 1-1!

Grup maçlarında iki kez geriden gelerek kazanmasını bilen Team Whales’ın bu kez de aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceği merak edilmeye başlanmışken, GAM Esports seriye 3üncü maçta ağırlığını koydu. 32 dakika 47 saniye süren serinin en çekişmeli maçını kazanan ekip, tekrar öne geçmesini bildi: 2-1!

Bo5 formatında oynanan seri de 3 maç kazanan tur atlama hakkını elde edecekti ve GAM Esports bunu başardı. 27 dakika 32 saniye süren serideki 4üncü maçı da kazanan GAM Esports, adını Worlds 2023’ün ana gruplarına yazdırdı: 3-1! Team Whales ise turnuvaya veda eden takımlar arasına katıldı.

Serinin en değerli oyuncusu (MVP) GAM Esports’dan Mid Kati Đặng Thanh Phê oldu. Ön eleme etaplarında 2nci kez MVP ödülünü alan Kati, bu alanda liderliği de ele geçirdi.

Worlds 2023 Ana Gruplarındaki Son Takım Bugün Belli Olacak

League of Legends Dünya Şampiyonası 2023 ana gruplarında boy gösterecek 15.takım olan GAM Esports’dan sonra, ana grupların netleşmesine 1 adım kaldı. Bugün oynanacak diğer ön eleme round 2 finalinde A Grubunu lider tamamlayan PSG Talon ile B Grubu 2ncisi Team BDS karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip ana gruplara, kaybeden ekip ise evine gidecek.