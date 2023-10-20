Game Factory Bug Night 26 Ekim’de

Oyun stüdyoları ve girişimlerine odaklan Game Factory İstanbul merkezli olarak 2019 yılından bu yana faaliyetlerini yürütüyor. Türk oyun sektörünün gelişimine katkıda bulunmak adına pek çok etkinliğin, eğitimin ve seminerin altına imza atan Game Factory; oyun tasarımcılarının, oyunları geliştirme sürecinde de büyük destek sağlıyor. Oyun geliştirme sürecinde en önemli hususlardan biri olan geri dönüşler ve oyuncu görüşleri Game Factory Bug Night da paylaşılıyor.

Game Factory Bug Night Gelecek Hafta Perşembe Akşamı

Game Factory üyelerinin geliştirdiği oyunların denenebileceği ve oyunlar üzerine kritik gerçekleştirebileceği Bug Night etkinliği 26 Ekim Perşembe akşamı saat 21’de başlayacak. Game Factory Discord Server da tamamen online şekilde gerçekleştirilecek etkinliğe Game Factory üyesi olmayan kişiler de katılabilecek.

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Binlerce üyesi bulunan Game Factory’nin üyeleri arasındaki oyun tasarımcılarının ürettiği ya da geliştirmekte olduğu oyunlar bu gecede canlı canlı deneyimlenecek. Game Factory ekibinden ve topluluktan uzman görüşleri alınabilecek. Alınan görüşler sayesinde oyundaki eksiklikler ve geliştirilmesi gereken yönler öğrenilecek. Aynı zamanda diğer katılımcıların da oyunlara yönelik ufku genişleyecek.

Geleceğin muhtemel oyun geliştiricilerine vizyon kazandıracak geceden edinilecek deneyimlerle sonraki dönemlerde geliştirilecek oyunların daha kalifiye olması sağlanacak. Game Factory Bug Night etkinliğine katılmak isteyenler aşağıda yer alan link üzerinden hem etkinlik hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilir hem de linkte yer alan formu doldurarak etkinliğe katılım başvurusu yapabilirler:

https://rebrand.ly/Community-Bug-Night

Game Factory Hakkında

İstanbul merkezli olarak 2019 yılında kurulan Game Factory, İstanbul ile birlikte 4 büyükşehirde faaliyet gösteren online bir ekosistemdir. 4 bini aşkın üyesi bulunan oluşum; Türk oyun sektörüne katma değer sağlayan önemli girişimler arasında yer almaktadır. Oyun geliştirmek isteyen kişi ve stüdyoların tam destekçisi olan Game Factory bünyesinde hali hazırda 100’e yakın oyun stüdyosu yer almaktadır.

Oyun stüdyolarının yolunu açmak, bir sonraki aşamaya taşımak ve Türk oyun sektörünü ileriye götürmek için; eğitimlerden seminerlere, game jamlerden etkinlere kadar pek çok farklı faaliyet gerçekleştiren Game Factory çatısı altında bugüne değin 200’ü aşkın oyun geliştirildi. Game Factory bünyesindeki 100’e yakın oyun stüdyosundan 14’ü de yatırım almayı başardı.