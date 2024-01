Ana Sayfa » Oyun Game Pass 2024 Ocak Oyunları Belli Oldu! Oyun Game Pass 2024 Ocak Oyunları Belli Oldu! Emine Emre 18 Görüntüleme 0

Game Pass’den abonelerine yeni yılla birlikte müjde geldi. Pek çoğu gamerların beklenti içerisinde olduğu 8 yeni oyun Game Pass 2024 Ocak ayı oyunları olarak açıklandı. Bu oyunların platforma gelecek olması aboneleri sevindirirken, abone olmayanları da aboneliğe yönlendirecek gibi görünüyor. Game Pass’e yılın ilk ayında eklenecek 8 oyuna Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Game Pass 2024 Ocak Oyunları Belli Oldu!

Ocak 2024 itibariyle Game Pass’e gelecek 8 oyun şu şekilde olacak:

Close to the Sun

Hell Let Loose

Assassin’s Creed Valhalla

Pigment

Super Mega Baseball 4

We Happy Few

Resident Evil 2

Those Who Remain

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz; gelelim oyunlara dair kısa bilgilere…

Close to the Sun

Storm in a Teacup tarafından geliştirilen ve Wired Productions tarafından yayınlanan Close to the Sun, ilk kez 2019 yılında yayımlanmıştı. Steam de ise oyuncularla 2020 yılında buluşan yapımın hali hazırda Steam’deki fiyatı yüzde 78 indirimli şekilde 2,30 dolar düzeyinde bulunuyor.

Steam de aldığı 500’den fazla incelemede “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması tutturan yapım; Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC) ve Amazon Luna platformlarında yer alıyor. “Macera Oyunu, bağımsız video oyunu, bulmaca oyunu, hayatta kalma-korku oyunu” türlerindeki oyunu Game Pass aboneleri bu ay itibariyle ek ücret ödemeden oynayabilecek. Oyun, Game Pass abonelerine; Cloud, konsol ve PC için gelecek.

Hell Let Loose

Team17 tarafından geliştirilen ve Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5 ile Microsoft Windows (PC) platformları için yayınlanan Hell Let Loose, Game Pass’e gelecek bir diğer oyun olacak. “Nişancı oyunu, bağımsız video oyunu ve strateji video oyunu” türlerindeki yapım, hali hazırda Steam üzerinden yüzde 35 indirimle 13,64 dolardan satılıyor.

Steam’de bugüne değin 75 bine yakın incelemede “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan Hell Let Loose, Game Pass abonelerine; Cloud, PC ve XBOX Series XS için gelecek.

Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Assassin’s Creed Valhalla, bugüne değin Steam üzerinden 17 bine yakın inceleme aldı ve bu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başardı. Hali hazırda Steam’de yüzde 75 indirimle 12 dolardan satılmakta olan oyun, Game Pass abonelerine; Cloud, konsol ve PC için ücretsiz şekilde gelecek.

Aksiyon, açık dünya, rol yapma macera türlerindeki Assassin’s Creed Valhalla, AC serisinin önemli yapımları arasında gösteriliyor. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows (PC) ile Stadia için Ubisoft tarafından yayınlanan oyunun bugüne değin milyonlarca oyuncuya ulaştığını söyleyebiliriz.

Figment

Bedtime Digital Games tarafından geliştirilen ve 2017 yılında yayınlanan; macera, bağımsız, aksiyon ve bulmaca türlerindeki oyunun Steam üzerindeki satış fiyatı güncel olarak yüzde 70 indirimle 6 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasaya sürülmesinin üzerinden 7 yıla yakın zaman geçmesine rağmen halen popüler bir oyun olan Figment’in incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakaladığını belirtebiliriz.

Game Pass abonelerine; Cloud, konsol ve PC için ücretsiz şekilde gelecek olan Figment, renkli yapısı ile bir yandan eğlendirmeyi, bir yandan düşündürmeyi ve bir yandan da görsel keyif sunmayı vaat ediyor.

Super Mega Baseball 4

Metalhead Software Inc. Tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından 2023 yılında; Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile PlayStation 5 için yayımlanan oyun, şimdi de Game Pass’e geliyor.

Steam üzerinden hali hazırda yüzde 50 indirimle 25 dolardan satılmakta olan oyun, bugüne değin 500’e yakın incelemede “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başardı. Oyun, Ocak 2024 itibariyle Game Pass abonelerine; Cloud, konsol ve PC için ücretsiz şekilde gelecek.

We Happy Few

Compulsion Games tarafından geliştirilen ve Gearbox Publishing tarafından; Xbox One, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Linux, Microsoft Windows (PC) ile Klasik Mac OS için yayımlanan We Happy Few de Game Pass’e gelecek oyunlar arasında yer aldı. Hali hazırda Steam üzerinden yüzde 90 indirimle 6 dolardan satılan; “aksiyon, macera, hayatta kalma, dövüş” türlerindeki yapım, piyasaya çıkmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen popülaritesini koruyor.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen We Happy Few, bu aydan itibaren Game Pass abonelerine; Cloud, konsol ve PC için ücretsiz şekilde gelecek. Oyunun bugüne değin Steam üzerinden 10 binden fazla inceleme aldığını ve bu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması yakaladığını da belirtelim.

Resident Evil 2

Resident Evil oyun serisinin en beğenilen yapımlarından biri konumunda bulunan Resident Evil 2, hemen hemen herkesin bildiği üzere CAPCOM tarafından geliştirilmiş ve yayımlanmıştır. PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows (PC) ile Amazon Luna için piyasaya sürülen oyun bugüne değin milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başarmıştır.

Steam üzerinden hali hazırda yüzde 75 indirimle 7,5 dolara satılmakta olan oyunun bugüne dek yüz bine yakın incelemede “son derece olumlu” görüş ortalaması yakaladığını da belirtmekte fayda var. “Zombi, hayatta kalma, korku ve macera” türlerindeki oyun; Game Pass abonelerine; Cloud, konsol ve PC için ücretsiz şekilde gelecek.

Those Who Remain

Game Pass platformuna 2024 Ocak itibariyle eklenecek 8inci ve son oyun ise Those Who Remain olacak. Camel 101 tarafından geliştirilen, Wired Productions ve WhisperGames tarafından yayımlanan oyun; PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows (PC) ile Mac OS için çıkış yapmıştı.

“Macera oyunu, bağımsız video oyunu, aksiyon oyunu, hayatta kalma-korku oyunu” türlerindeki yapımın güncel olarak Steam’deki fiyatı, yüzde 75 indirimli şekilde 2,62 dolar seviyesinde. Steam üzerinden aldığı incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması yakalayan oyunun Game Pass abonelerine; Cloud, konsol ve PC için geleceğini belirtelim.