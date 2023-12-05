Game Pass hakkında Xbox patronu Phil Spencer birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Game Pass’in PlayStation ve Nintendo Switch için gelip gelmeyeceğine yönelik olarak akıllarda yer alan sorular da böylece cevap buldu. Phil Spencer, Game Pass PlayStation ve Nintendo konsolları için gelmeyecek derken, rakip platformlarla bu denli bir iş birliği düşünmediklerinin de altını bir kez daha çizdi.

Game Pass PlayStation ve Nintendo Konsolları İçin Gelmeyecek

Microsoft’un Game Pass’i rakip platformlara getirip getirmeyeceği uzun süredir gündemdeki yerini koruyordu. Konuya açıklık getiren Xbox Başkanı Phil Spencer, böyle bir niyetlerinin ve düşüncelerinin olmadığını deklare etti. Game Pass abonelik hizmetinin kendi mecrasında yoluna devam edeceğini ifade eden Spencer, Nintendo konsolları ya da PS için herhangi bir girişimlerinin asla olmayacağını vurguladı.

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Söylentinin Kaynağı Xbox CFO’su Tim Stuart’dı

Game Pass’in PlayStation ve Nintendo konsollarına gelebileceğine yönelik olarak bir süredir devam eden söylentinin kaynağı, bilindiği üzere Xbox CFO’su Tim Stuart idi. Zira, Xbox’ın en yetkili ağızlarından biri konumunda bulunan Tim Stuart, yaptığı bir açıklamada; “Microsoft’un aboneliklerini ve birinci taraf içeriklerini PlayStation ve Nintendo da dahil olmak üzere oyun oynayabilen her ekrana getirmeyi planladıklarını” deklare etmişti.

Söz konusu açıklamadan Game Pass’in Nintendo ve PS konsollarına gelmesinin kast edilmediği; “World of Warcraft gibi diğer aboneliklere” atıfta bulunulduğu ortaya çıktı. Oyun sektöründe bahse konu sözlerin Nintendo ve PS’ye yönelik olarak yorumlanması nedeniyle Xbox Başkanı Phil Spencer konuya açıklık getirme ihtiyacı duyduğunun altını çizdi.

Xbox Patronu Phil Spencer: Game Pass İçin Yılda 1 Milyar Dolardan Fazla Para Harcıyoruz!

Microsoft oyun sektöründeki ağırlığını her geçen gün artırırken, bunda yaptığı yatırımların da elbette önemli bir payı bulunuyor. Game Pass için yılda 1 milyar dolardan fazla para harcadıklarını vurgulayan Phil Spencer, buna rağmen Game Pass’in karlı hale gelmeye başladığını da açıkladı.

Game Pass’in aynı hızla büyümeye devam etmesi durumunda, PS ve Nintendo’nun Xbox’ın kapısını çalabileceği de söylentiler arasında. Game Pass abonelerinin kendi mecraları üzerinden de oyunlara erişmesini isteyen firmalar, aradaki rekabetten dolayı hamlelerini sınırlandırıyor. Oyun sektörünün rekabet ve ortaklık alanlarındaki kesişmesinin gelecekte ne noktaya varacağı ise halen merak konusu olmaya devam ediyor.