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Game Pass’e Gelecek Oyunlar Belli Oldu – Aralık 2023

Game Pass’e bu ay eklenecek oyunlar açıklandı. Aralık 2023’ün ilk yarısı itibariyle Game Pass’e gelecek 12 yeni oyun bulunuyor.

Emine Emre

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Game Pass’e Gelecek Oyunlar Belli Oldu - Aralık 2023
Game Pass’e Gelecek Oyunlar Belli Oldu - Aralık 2023

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Aralık ayının ilk yarısında Game Pass’e 12 yeni oyun eklenecek ve 4 oyun da kütüphaneden ayrılacak. Platforma yeni eklenecek oyunlar arasında; SteamWorld Build’den Far Cry 6’ya kadar pek çok beğenilen oyun yer alıyor. Ayrıca dün itibariyle Game Pass’e sürpriz şekilde Remnant 2’nin ve Remnant: From the Ashes’ın da eklendiğini tekrar hatırlatmakta yarar var.

Game Pass’e Gelecek Oyunlar Belli Oldu – Aralık 2023

Cepkolik okurlarına dün duyurduğumuz haberde, Remnant 2’nin ve Remnant: From the Ashes’ın Game Pass’e geldiğini haber vermiştik. Platformdan herhangi bir duyuru yapılmadan sürpriz şekilde abonelere sunulan bu 2 oyunun yanı sıra, Aralık ayının ilk yarısında Game Pass’e gelecek yapımlar da netleşti. İşte Aralık ayının ilk 15 gününde Game Pass’e eklenecek oyunlar:

Kasım ayı bitmeden eklenen oyunlar:

– Remnant: From the Ashes (Bulut, Konsol ve PC için eklendi)

– Remnant II (Bulut, PC ve Xbox Series X|S için eklendi)

1 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Spirit of the North (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

– SteamWorld Build (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

5 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Clone Drone in the Danger Zone (Bulut, PC ve Xbox Series X|S için eklenecek)

– Rise of the Tomb Raider (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

– While the Iron’s Hot (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

– World War Z: Aftermath (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

7 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Goat Simulator 3 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S için eklenecek)

8 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Against the Storm (PC için eklenecek)

12 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Tin Hearts (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

14 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Far Cry 6 (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

Platformdan Ayrılacak Oyunlar – 15 Aralık 2023

Aralık ayının 15’inde platformdan ayrılacak oyunlar ise şu şekilde olacak:

– Chained Echoes (Bulut, Konsol ve PC)

– Opus Magnum (PC)

– Potion Craft: Alchemist Simulator (Bulut, Konsol ve PC)

– Rubber Bandits (Bulut, Konsol ve PC)

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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