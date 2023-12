Aralık ayının ilk yarısında Game Pass’e 12 yeni oyun eklenecek ve 4 oyun da kütüphaneden ayrılacak. Platforma yeni eklenecek oyunlar arasında; SteamWorld Build’den Far Cry 6’ya kadar pek çok beğenilen oyun yer alıyor. Ayrıca dün itibariyle Game Pass’e sürpriz şekilde Remnant 2’nin ve Remnant: From the Ashes’ın da eklendiğini tekrar hatırlatmakta yarar var.

Game Pass’e Gelecek Oyunlar Belli Oldu – Aralık 2023

Cepkolik okurlarına dün duyurduğumuz haberde, Remnant 2’nin ve Remnant: From the Ashes’ın Game Pass’e geldiğini haber vermiştik. Platformdan herhangi bir duyuru yapılmadan sürpriz şekilde abonelere sunulan bu 2 oyunun yanı sıra, Aralık ayının ilk yarısında Game Pass’e gelecek yapımlar da netleşti. İşte Aralık ayının ilk 15 gününde Game Pass’e eklenecek oyunlar:

Kasım ayı bitmeden eklenen oyunlar:

– Remnant: From the Ashes (Bulut, Konsol ve PC için eklendi)

– Remnant II (Bulut, PC ve Xbox Series X|S için eklendi)

1 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Spirit of the North (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

– SteamWorld Build (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

5 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Clone Drone in the Danger Zone (Bulut, PC ve Xbox Series X|S için eklenecek)

– Rise of the Tomb Raider (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

– While the Iron’s Hot (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

– World War Z: Aftermath (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

7 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Goat Simulator 3 (Bulut, PC ve Xbox Series X|S için eklenecek)

8 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Against the Storm (PC için eklenecek)

12 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Tin Hearts (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

14 Aralık İtibariyle Game Pass’e Eklenecek Oyunlar

– Far Cry 6 (Bulut, Konsol ve PC için eklenecek)

Platformdan Ayrılacak Oyunlar – 15 Aralık 2023

Aralık ayının 15’inde platformdan ayrılacak oyunlar ise şu şekilde olacak:

– Chained Echoes (Bulut, Konsol ve PC)

– Opus Magnum (PC)

– Potion Craft: Alchemist Simulator (Bulut, Konsol ve PC)

– Rubber Bandits (Bulut, Konsol ve PC)