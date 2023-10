Xbox One, Xbox Series X/S ve Windows 10 ve Windows 11 için Microsoft’un abonelik hizmeti Game Pass bilindiği üzere her ay abonelerine ücretsiz pek çok oyun sağlıyor. Önümüzdeki ayda da platforma gelecek oyunlar netleşmeye başladı. Game Pass’e Kasım 2023’te eklenecek oyunlar hangileri Cepkolik okurları ile birlikte inceleyelim.

Game Pass’e Kasım 2023’te Eklenecek Oyunlar

Microsoft’un oyun sektöründeki markalarından olan abonelik hizmeti Game Pass’e Kasım 2023’te eklenecek oyunlar ve eklenme tarihleri şu şekilde:

Thirsty Suitors (2 Kasım)

Football Manager 2024 (6 Kasım)

Like a Dragon Gaiden (9 Kasım)

Dungeons 4 (9 Kasım)

Spirittea (13 Kasım)

Coral Island (14 Kasım)

Wartales (Konsola ilk gün çıkışıyla)

Wild Hearts (EA Play)

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Thirsty Suitors

Outerloop Games tarafından geliştirilen rol yapma, aksiyon / macera türündeki oyun Annapurna Interactive tarafından; PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi için yayınlanacak.

Football Manager 2024

Sports Interactive tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanacak olan Football Manager serisi oyunu; PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, MacOS, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows ve Klasik Mac OS için çıkış yapacak.

Like a Dragon Gaiden

Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen ve tam adı Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name olan tek oyunculu dövüş, aksiyon / macera oyunu; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows için SEGA tarafından yayımlanacak.

Dungeons 4

Realmforge Studios tarafından geliştirilen ve Kalypso Media tarafından yayınlanacak olan yapım, Dungeons serisinin devam oyunlarından. Yapım; PlayStation 5, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi için piyasaya çıkacak.

Spirittea

Cheesemaster Games tarafından geliştirilen ve No More Robots tarafından yayınlanan rol yapma / yaşam simülasyon oyunu; Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows ve Klasik Mac OS için piyasada yer alacak.

Coral Island

Stairway Games tarafından geliştirilen ve Humble Bundle tarafından yayınlanan rol yapma / aksiyon oyunu Coral Island geçtiğimiz yıl itibariyle; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows (PC) için çıkış yaptı.

Wartales

Shiro Games tarafından geliştirilen ve 2021 yılında yayınlanan macera / strateji taktiksel rol yapma oyunu Wartales; Nintendo Switch ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapmıştı. Oyunun güncel Steam fiyatı 325 TL düzeyinde bulunuyor.

Wild Hearts (EA Play)

Koei Tecmo Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından bu yılın başında; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows (PC) için yayımlanan macera / dövüş / aksiyon rol yapma oyununun Steam’deki güncel yüzde 45 indirimli fiyatı 645 TL düzeyinde bulunuyor.