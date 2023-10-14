Ana SayfaOyunGameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri 21 Ekim’de

GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri 21 Ekim’de

Özyeğin Üniversitesi’nin oyun sektörüne olan katkıları hız kesmeden devam ediyor. GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri yeni programı 21 Ekim’de.

Emine Emre

-

Okuma Süresi: 2 dk.
1
GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri
GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri

Worlds 2023 Play-in Round 2 Eşleşmeleri Netleşti

League of Legends World Championship 2023 ön eleme etabında grup aşamaları bugün (14 Ekim Cumartesi)...

Özyeğin Üniversitesi’nin oyun sektörü için oluşturduğu katma değer gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Oyun endüstrisinin farklı alanlarına dair pek çok etkinlik ve program düzenleyen üniversite, OzU Game HUB ile de sektöre değer katıyor. GameInOzu dahilinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan oyun sektörünün duayen isimleri, sektöre adım atmak isteyen kişiler için önemli katkılar sunuyor. GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri yeni programı 21 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek.

GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri

Özyeğin Üniversitesi’nin Nişantepe Kampüsünde Hukuk Oditoryumu’nda düzenlenecek GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri (Game Industry Conversations); sabah saat 10.30 itibari ile start alacak. Etkinliğe Türk oyun sektörünün birbirinden önemli isimleri iştirak edecek. 21 Ekim Cumartesi akşamı saat 18:30’a kadar devam edecek etkinlikte yer alacak oyun sektörünün duayen isimleri şu şekilde:

  • Meriç Eryürek – Vardiya Brand Workers / Indie Oyun Pazarlama
  • Bilal Balcı – Oyun Sektörü 101
  • Alper Kılıçalp – CubeCube Games / Indie Oyun Geliştirme
  • Furkan Faruk Akıncı – Gamedev – Fiber Games / Indie Oyun Yayıncılığı
  • Buğra Çetiner – Oyun Tasarlama İlkeleri
  • Oytun Kal – BugLab Tekmer / Oyun İnkübasyon Programları
  • Fırat Alpaydın – Any Games Co-Founder
  • Ömer Akyüz – Any Games Co-Founder
  • Yavuz Süleyman Kirez – Gedev Games Kurucu Ortağı
  • Celalhan Kirez – Gedev Games Kurucu Ortağı
  • Garage VR – VR Deneyim Alanı

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri Etkinliğine Nasıl Katılırım?

21 Ekim Cumartesi sabah saat 10.30 ile akşam saat 18.30 arasında düzenlenecek olan GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri Etkinliği; Özyeğin Üniversitesi Nişantepe, Orman Sk. No:13, 34794 Çekmeköy / İstanbul adresinde yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için yayımlanan katılım formunu doldurmak gerekmektedir. İlgili formun linki aşağıda yer almaktadır:

https://rebrand.ly/GameInOzu

GameInOzu ve OzU Game HUB Nedir?

Ülkemizin önemli vakıf üniversitelerinden biri konumunda bulunan Özyeğin üniversitesi, öğrencilerine sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor. Öğrencilerine geniş yelpazede fırsatlar sunan eğitim kurumu; önemli öğrenci topluluklarıyla gençlerin geleceğine de ışık tutuyor.

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden oyun sektörüne ilgi duyanların bir araya geldiği OzU Game HUB; dijital oyunlardan espora kadar oyun sektörünün tamamı için etkinlikler ve fırsatlar sunuyor. Sektöre ilgi duyan öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve ilerletmelerine imkan tanıyan topluluk, sektörün duayen isimleriyle öğrencilerini de buluşturarak kariyer hedeflerinde vizyon ortaya koyuyor.

Korhan Cabalar Hybrid-Casual Oyun Testleri Online Workshopı 17 Ekim’de

Türk oyun sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Game Factory ile Korhan Cabalar’ın kurucusu olduğu Voyager Growth’un ortaklaşa düzenlediği;...
Önceki İçerik
Worlds 2023 Play-in Round 2 Eşleşmeleri Netleşti
Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021