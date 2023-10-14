GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri 21 Ekim’de

Özyeğin Üniversitesi’nin oyun sektörü için oluşturduğu katma değer gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Oyun endüstrisinin farklı alanlarına dair pek çok etkinlik ve program düzenleyen üniversite, OzU Game HUB ile de sektöre değer katıyor. GameInOzu dahilinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan oyun sektörünün duayen isimleri, sektöre adım atmak isteyen kişiler için önemli katkılar sunuyor. GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri yeni programı 21 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek.

GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri

Özyeğin Üniversitesi’nin Nişantepe Kampüsünde Hukuk Oditoryumu’nda düzenlenecek GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri (Game Industry Conversations); sabah saat 10.30 itibari ile start alacak. Etkinliğe Türk oyun sektörünün birbirinden önemli isimleri iştirak edecek. 21 Ekim Cumartesi akşamı saat 18:30’a kadar devam edecek etkinlikte yer alacak oyun sektörünün duayen isimleri şu şekilde:

Meriç Eryürek – Vardiya Brand Workers / Indie Oyun Pazarlama

Bilal Balcı – Oyun Sektörü 101

Alper Kılıçalp – CubeCube Games / Indie Oyun Geliştirme

Furkan Faruk Akıncı – Gamedev – Fiber Games / Indie Oyun Yayıncılığı

Buğra Çetiner – Oyun Tasarlama İlkeleri

Oytun Kal – BugLab Tekmer / Oyun İnkübasyon Programları

Fırat Alpaydın – Any Games Co-Founder

Ömer Akyüz – Any Games Co-Founder

Yavuz Süleyman Kirez – Gedev Games Kurucu Ortağı

Celalhan Kirez – Gedev Games Kurucu Ortağı

Garage VR – VR Deneyim Alanı

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GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri Etkinliğine Nasıl Katılırım?

21 Ekim Cumartesi sabah saat 10.30 ile akşam saat 18.30 arasında düzenlenecek olan GameInOzu Oyun Sektörü Sohbetleri Etkinliği; Özyeğin Üniversitesi Nişantepe, Orman Sk. No:13, 34794 Çekmeköy / İstanbul adresinde yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için yayımlanan katılım formunu doldurmak gerekmektedir. İlgili formun linki aşağıda yer almaktadır:

https://rebrand.ly/GameInOzu

GameInOzu ve OzU Game HUB Nedir?

Ülkemizin önemli vakıf üniversitelerinden biri konumunda bulunan Özyeğin üniversitesi, öğrencilerine sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor. Öğrencilerine geniş yelpazede fırsatlar sunan eğitim kurumu; önemli öğrenci topluluklarıyla gençlerin geleceğine de ışık tutuyor.

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden oyun sektörüne ilgi duyanların bir araya geldiği OzU Game HUB; dijital oyunlardan espora kadar oyun sektörünün tamamı için etkinlikler ve fırsatlar sunuyor. Sektöre ilgi duyan öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve ilerletmelerine imkan tanıyan topluluk, sektörün duayen isimleriyle öğrencilerini de buluşturarak kariyer hedeflerinde vizyon ortaya koyuyor.