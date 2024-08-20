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Yılın en çok beklenen oyun etkinliklerinden biri olan Gamescom 2024 başlıyor. 21 Ağustos 2024 tarihinde start verilecek olan etkinlik 25 Ağustos’a kadar devam edecek. Gamescom 2024 fuarı başlamadan önce 20 Ağustos’ta da, fuarın içeriğine yönelik bir canlı yayın etkinliği gerçekleştirilecek. Peki Gamescom 2024 etkinliği nasıl izlenir, hangi oyunlar tanıtılacak, nerede gerçekleştirilecek, fuarda neler yapılacak, bakalım…

Gamescom 2024 Başlıyor, İşte Tüm Merak Edilenler!

Video ve bilgisayar oyunları için global çapta düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri olan Gamescom, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Her yıl Gamescom’da yeni büyük oyunlar hakkında duyurular yapılır; bu yıl da özellikle Xbox ve Bethesda’dan önemli haberler bekleniyor. Bu etkinlik kapsamında tüm oyun gruplarından (tek oyunculu oyunlar, aile oyunları, aksiyon oyunları, üst seviye oyunlar, bağımsız oyunlar, vb gibi) yeni haberler ve gelişmeler oyun severlere sunulacak.

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Gamescom 2024 ne zaman başlayacak ve nasıl izlenebilir, sorularına da yanıt verelim. Etkinlik 21 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve 25 Ağustos’ta sona erecek. Bu süre zarfında pek çok etkinlik düzenlenecek. Gamescom 2024 Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenecek ve Gamescom’un Youtube kanalı ve resmi web sitesinden izlenebilecek. 2023 yılında gerçekleştirilen etkinlik 13 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı.

Gamescom 2024 fuarı başlamadan bir gün önce 20 Ağustos’ta Gamescom Opening Night Live düzenlenecek. Bu canlı yayın gecesinde bir oyun şöleni yaşanacak ve bu kapsamda yeni oyun tanıtımları, fragmanlar, oyun çıkış tarihleri ve daha pek çok sürpriz gelişmeler yaşanacak. Gamescom Opening Night Live 20 Ağustos’ta Türkiye saati ile 21:00’da başlayacak ve 2 saat kadar sürecek.

Gamescom 2024’da Hangi Oyunlar Tanıtılacak?

Gamescom Opening Night Live etkinliğinde tanıtım fragmanlarının gösterileceği bazı oyunları şu şekilde listeleyebiliriz:

Call of Duty: Black Ops 6

Monster Hunter Wilds

Indiana Jones and the Great Circle

Little Nightmares 3

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Batman: Arkham Shadow

Dune Awakening

Marvel Rivals

Squid Game: Unleashed

New Game from Tarsier Studios

Sid Meier’s CIVILIZATION 7

Kingdom Come Deliverance 2

Lost Records: Bloom & Rage

Gamescom 2024 etkinliğinde Xbox, Bethesda ve Level Infinite canlı yayınları gerçekleştirilerek yepyeni oyunlar hakkında bilgiler verilecek. Bunun yanı sıra Gamescom ödül töreni düzenlenerek en iyilere ödülleri takdim edilecek. Organizasyon kapsamında yeni çıkacak oyunların da müjdesi verilecek.