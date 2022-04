Gargantos, Yeni Doctor Strange 2 Önizlemesinde New York’u İşgal Ediyor

Avengers: Infinity War‘dan bu yana Stephen Strange için hiçbir şey gerçekten doğru gitmedi. İlk olarak, beş yıl boyunca tutuk kaldı. Ardından Strange, Yüce Büyücü olarak kabul edildi. Spider-Man: No Way Home’da Strange, çılgınca kontrolden çıkan ve bildiğimiz gerçekliği neredeyse çökerten bir büyü yaptı.

Kulağa ne kadar kötü gelse de, Strange, Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ta daha da zor zamanlar geçirecek. Strange’in sadece kendisinin kötü alternatifleriyle mücadele etmesi değil, aynı zamanda Gargantos’un gücüyle de yüzleşmesi gerekiyor.

Gargantos, bir zamanlar Dünya’nın yöneticilerinden biri olacak başka boyutlu bir varlıktır. Hatta yaşlı bir tanrı olarak kabul karşımıza çıkıyor. Ayrıca zaman, Gargantos’un bu gerçekliği kavramasını azaltmış olabilir. Ancak o, zayıf durumunda bile ürkütücü olmaya devam ediyor.

Uzun süredir çizgi roman okuyucuları; Gargantos’un Shuma-Gorath adlı eski bir Doctor Strange çizgi roman düşmanına geçici bir benzerlikten daha fazlasına sahip olduğunu fark edecektir. Esasen aynı karakterdirler, ancak Shuma-Gorath, Robert E. Howard tarafından yaratılmış bir karakter olduğundan; Marvel’ın yetki alanından ziyade Barbar Conan lisansı kapsamına giriyor.

Benedict Cumberbatch bir kez daha filmde Dr. Stephen Strange, Elizabeth Olsen Wanda Maximoff, Chiwetel Ejiofor Karl Mordo; Benedict Wong Wong, Xochitl Gomez America Chavez; Michael Stuhlbarg Nicodemus West ve Rachel McAdams Christine olarak rol alacak. Sam Raimi, filmi Loki’nin baş yazarı Michael Waldron’un yazdığı bir senaryodan yönetti. Doctor Strange in the Multiverse of Madness 6 Mayıs Cuma günü vizyona girecek.