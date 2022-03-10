Geekbench, iPhone SE (2022)’nin 4 GB RAM’e sahip olduğunu doğruladı

Apple‘ın yeni iPhone SE (2022), karşılaştırma platformu Geekebench tarafından onaylandığı üzere 4 GB RAM ile geliyor. Bu miktar, A15 Bionic yonga setini de kullanan iPhone 13 ve 13 mini kadar. SE (2022) için Geekbench puan kartı, iPhone 13 serisiyle karşılaştırılabilir tek çekirdekli testte 1.695 puan ve daha kaliteli iPhone’lardan biraz daha düşük olan çok çekirdekli bölümde 4.021 puan aldığını doğruladı.

Geekbench listesi, yeni fiyat performans iPhone’un kutudan çıktığı gibi en son iOS 15.4’ü çalıştırdığını gösteriyor. Apple, bu Cuma – 11 Mart’ta ABD’de iPhone SE (2022) için temel 64GB modeli 429 dolar fiyat etiketiyle ön siparişlere başlayacak. ABD’deki gönderiler ve Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya ve İngiltere dahil 30 ülkeden oluşan ilk dalga bir hafta sonra 18 Mart’ta başlayacak.

Türkiye’de ise ön siparişler 18 Mart‘ta başlayacak ve 25 Mart itibari ile telefonlar sipariş verenlere gönderilecek. Türkiye fiyatı ise 64 GB dahili hafızaya sahip model için 10.999 TL olarak belirlendi.