Geely ve Lynk & CO’dan Yeni Elektrikli SUV

Lynk & Co, Geely’nin geniş imparatorluğu altındaki bir otomobil markadır. Şirket, 2016 yılında İsveç’te kurulmuştur. Volvo ve Geely arasındaki bu ortak girişim, daha genç araç alıcılarına odaklanmak ve müşterilere yeni satın alma seçenekleri sunmak için oluşturuldu. Şimdi de karşınızda Geely ve Lynk & CO girişiminden yeni elektrikli SUV!

Şirketin Çin’de satışta 6 araç modeli bulunurken, Lynk & Co 01 modeli şu ana kadar küresel pazarlarda satılan tek model. Yeni 08, Geely yeni elektrikli araç platformu CMA 2.0 üzerine inşa edilmiş şık ve sportif bir SUV. Aynı platform ayrıca yaklaşan Volvo XC60 tarafından kullanılacak.

CMA platformunun kullanılması, başlangıçta aracın bir plug-in hibrit olarak sunulacağını ve daha sonra seriye katılmak için sadece bataryayla çalışan bir model olacağını gösteriyor. 01 modelinden çok daha büyük olduğu için, 08’in Avrupa pazarına girip girmediğini ve abonelik işindeki küçük kardeşine katılıp katılmadığını görmek ilginç olacak.

Lynk & Co 08‘in en az bir şöhret iddiası var – yeni Meizu Flyme Auto araç içi işletim sistemini kullanan ilk araç. Geçen yıl satın alma anlaşmasını tamamladıktan sonra Geely, Meizu’nun sahibi olduğu için bu çok mantıklı. Flyme Auto, Meizu’nun Flyme mobil işletim sisteminin bir uzantısı ve “çok terminalli ve tüm senaryoları içine alan sürükleyici deneyimler” vaat eder – temel olarak Geely’nin Android Auto ve Apple CarPlay‘e yanıtıdır bu.

Araba sadece birkaç hafta içinde 30 Mart’ta resmi olarak görücüye çıkacak, şimdilik Lynk & Co ilgimizi çekmek için birkaç resim paylaştı. O zaman şirket, daha fazla teknik ayrıntıyı ve pazar bulunabilirliğini de paylaşacak.