Güncel olarak, abonelerine 1600’ü aşkın oyunu sunan Nvidia GeForce Now Game+’ya yeni oyunlar geleceği duyuruldu. Kasım ayı sonu ve Aralık ayı başı itibariyle bulut tabanlı oyun sistemine 18 yeni oyun eklenecek. Bu oyunların arasında, diğer platformlarda yüzlerce liraya satılan pek çok yapım da bulunuyor. Yeni eklenecek oyunlarla birlikte 2000’e yakın oyuna, uzun süreli GeForce Now Game+ aboneliği ile cazip fiyattan ulaşmak mümkün.

GeForce Now Game+’ya Yeni Oyunlar Geliyor

Her geçen gün gelişen bulut tabanlı oyun hizmeti için pek çok dünyaca ünlü marka yatırım yapmaya sürdürüyor. Bu alanda uzun zamandır faaliyet göstermekte olan Nvidia bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now Game+’ya bu aydan itibaren gelecek yeni 18 oyun ve oynanabilecek platformlar şu şekilde:

I Am Future (Epic Games Store)

The Invincible (Epic Games Store)

Land of the Vikings (Steam)

Saints Row IV: Re-Elected (Xbox, Microsoft Store)

SHENZHEN I/O (Xbox, Microsoft Store)

The Surge 2 (Xbox, Microsoft Store)

Supraland: Six Inches Under (Xbox, PC Game Pass)

Chivalry 2 (Xbox, PC Game Pass)

Dungeons 4 (Epic Games Store)

Thymesia (Xbox, Microsoft Store)

Tropico 6 (Xbox, Microsoft Store)

Breathedge (Xbox, Microsoft Store)

Bridge Constructor: The Walking Dead (Xbox, Microsoft Store)

Hearts of Iron IV (Xbox, Microsoft Store)

Bus Simulator 21 (Xbox, Microsoft Store)

Hexarchy (Steam)

Imagine Earth (Xbox, Microsoft Store)

West of Dead (Xbox, Microsoft Store)

En güncel oyun indirim haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.

GeForce Now Game+ Üyeliği Ne Kadar?

Ayrı ayrı onlarca oyuna para vermeden, hepsini dilediğiniz zaman oynamanıza fırsat veren bulut oyun sistemini sunan GeForce Now Game+ üyelik ücreti cazip fiyatlardan sunuluyor. Aylıktan yıllığa kadar farklı abonelik türleri olan platformda süre uzadıkça ödenecek tutar da azalıyor. GeForce Now Game+ üyelik ücretleri şu şekilde:

Aylık Abonelik Ücreti: 270 TL

3 Aylık Abonelik Ücreti: 390 TL

6 Aylık Abonelik Ücreti: 490 TL

Yıllık Abonelik Ücreti: 990 TL

Oyunlar ve Nvidia bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now Game+ hakkında daha detaylı bilgi edinmek için içeriğimize de kaynaklık eden aşağıdaki linke göz atabilirsiniz: