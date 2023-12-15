Binlerce oyunu barındıran bulut oyun servisi GeForce Now’a sürekli yeni oyunlar da gelmeye devam ediyor. 2023 yılı tamamlanmadan platforma 3 yeni Game Pass oyunu daha geldi. Söz konusu oyunlar; Minecraft Dungeons yanı sıra açık dünya yarış oyunları Forza Horizon 4 ve Forza Horizon 5! Bu 3 oyunun yanı sıra Aralık ayı tamamlanmadan platforma yeni oyunlar da gelecek.

GeForce Now’a 3 Yeni Game Pass Oyunu Eklendi – 15 Aralık

GeForce Now’a eklenen 3 yeni oyun ve kısaca detayları şu şekilde:

Minecraft Dungeons: Double Eleven ve Mojang Studios tarafından geliştirilen “zindan tarama türü” oyun, Xbox Game Studios tarafından yayınlanmıştı. İlk kez 2020 yılında piyasaya sürülen yapım, PC için de 2021 yılında Steam’e gelmişti. Nintendo Switch, PlayStation 4 ve Xbox One gibi pek çok konsolda da yer alan yapım; hali hazırda PC oyuncuları için Steam üzerinden 19,99 dolardan satılmakta. Bugüne değin Steam de 10 bine yakın değerlendirme alan oyunun bu değerlendirmelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakaladığını da belirtebiliriz.

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Forza Horizon 4: Playground Games tarafından geliştirilen oyun, sevilen yarış oyunlarından ve Forza Horizon serisinin dördüncü yapımı konumunda. İlk kez 2018 yılında piyasaya sürülen oyun Steam’e de 2021 yılında gelmişti. Microsoft Studios tarafından yayınlanan Forza Horizon 4; Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows (PC) ve Xbox Cloud Gaming için mevcut konumda. Oyun, bugüne değin Steam üzerinden 200 bine yakın inceleme aldı ve bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başardı.

Forza Horizon 5: Forza Horizon serisinin beşinci oyunu olan Forza Horizon 5 de GeForce Now’a eklenen oyunlar arasında yer alıyor. Playground Games tarafından geliştirilen ve 2021 yılında Xbox Game Studios tarafından; Xbox X ve S Serisi, Xbox One, Microsoft Windows (PC) ile Xbox Cloud Gaming için yayımlanan oyun halen geniş bir oyuncu kitlesine sahip. Steam üzerinden bugüne değin 150 bine yakın inceleme alan oyunun bu incelemelerde tıpkı Forza Horizon 4 gibi “çok olumlu” görüş ortalaması yakaladığını belirtmek yanlış olmaz.

2023 Aralık Ayı İçerisinde Platforma Eklenen ve Eklenecek Diğer Oyunlar

GeForce Now’a bu ay içerisinde eklenen ve eklenecek diğer oyunlar ise şu şekilde: