Bulut oyun hizmeti Nvidia GeForce Now bilindiği üzere ülkemizde GeForce Now by Game+ olarak hizmete sunulmuş durumda. GeForce Now’a (GAME+) her ay eklenen yapımlarla platform büyümeye ve oyun severlere çok çeşitli oyunlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda GeForce Now’a Ekim’de eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay tam 22 oyun Game+ kütüphanesine eklenecek. İşte detaylar…

GeForce Now’a Ekim’de Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Nvidia’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now by Game+ her ay yeni oyunları kütüphanesine ekleyerek kullanıcılarına sunduğu oyunları çeşitlendiriyor. Bu kapsamda Ekim ayında GeForce Now’a eklenecek oyunlar da belli oldu. Nvidia Ekim ayı GeForce Now abonelik hizmeti oyunlarını duyurdu. Platforma eklenecek oyunlar arasında en sevilen oyunlardan Call of Duty: Black Ops 6, THRONE AND LIBERTY, A Quiet Place: The Road Ahead ve benzeri gibi yapımlar yer alıyor. İşte Ekim GeForce Now oyunları:

THRONE AND LIBERTY (Steam)

Sifu (PC Game Pass)

Bear and Breakfast (Epic Games Store, Ücretsiz)

Monster Jam Showdown (Steam)

TerraTech Worlds (Steam)

Europa (Steam, 11 Ekim)

Neva (Steam, 15 Ekim)

MechWarrior 5: Clans (Steam, Xbox, 16 Ekim)

A Quiet Place: The Road Ahead (Steam, 17 Ekim)

Worshippers of Cthulhu (Steam, 21 Ekim)

(Steam, 21 Ekim) No More Room in Hell 2 (Steam, 22 Ekim)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (Steam, 24 Ekim)

Call of Duty: Black Ops 6 ( Steam, Battle.net, 25 Ekim)

Steam, Battle.net, 25 Ekim) Life Is Strange: Double Exposure (Steam, Xbox, Microsoft Store, 29 Ekim)

Artisan TD (Steam)

ASKA (Steam)

DUCKSIDE (Steam)

Dwarven Realms (Steam)

Selaco (Steam)

Spirit City: Lofi Sessions (Steam)

Starcom: Unknown Space (Steam)

Star Trek Timelines (Steam)

GeForce Now Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Nvidia’nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now (Game+) kütüphanesinde 2 bini aşkın oyunu ile oyunseverlere hizmet veriyor. Platformun abonelik ücreti ise aylık 340 TL, 3 aylık yaklaşık 400 TL, 6 aylık abonelik yaklaşık 1580 TL ve 12 aylık ücret ise 2880 TL seviyesinde.