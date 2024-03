Ana Sayfa » Oyun GeForce NOW’a Eklenecek Mart Ayı Oyunları Belli Oldu Oyun GeForce NOW’a Eklenecek Mart Ayı Oyunları Belli Oldu Emine Emre 10 Görüntüleme

Bulut oyun servisleri arasında güçlü bir yere sahip olan Nvidia’nın GeForce Now’ı bilindiği üzere Türkiye’de Turkcell altyapısı ve Game+ (Game Plus) adı ile hizmet vermekte. Her ay yeni oyunların eklendiği servisten bazı zamanlarda da oyun çıkarılabiliyor. Bir Nvidia hizmeti olan GeForce Now’a bu ay yeni eklenecek yapımların bazıları ise Game Pass kütüphanesinden. GeForce Now’a eklenecek Mart ayı oyunları hakkında detaylar içeriğimizde.

GeForce NOW’a Eklenecek Mart Ayı Oyunları Belli Oldu

Nvidia’dan Game+ bulut hizmeti abonelerini sevindirecek bir haber geldi. Game Plus’a eklenecek Mart ayı oyunları açıklandı, üstelik popüler ve sevilen yapımlardan oluşan bir liste mevcut. Mart ayında GeForce Now kütüphanesine toplam 22 oyun eklenecek.

Son dönemde en beğenilen teknolojilerden biri olan bulut oyun hizmetleri kapsamında oyucular kütüphanede yer alan oyunları indirme gereksinimi duymadan oynayabiliyor. Bu açıdan, ilgili abonelik hizmetinin kütüphanesinde yer alan oyunlar oldukça önem arz ediyor. Bu kapsamda Game Plus da 2024 Mart ayında Warhammer 40,000: Boltgun, Alone in the Dark, Portal: Revolution, SOUTH PARK: SNOW DAY! Gibi sevilen yapımların da aralarında bulunduğu pek çok oyunu kütüphanesine ekliyor.

İşte Mart ayında Game Plus kütüphanesine eklenecek oyunların listesi ve eklenme tarihi:

The Thaumaturge (Steam, 4 Mart)

Classified: France ’44 (Steam, 5 Mart)

Expeditions: A MudRunner Game (Steam, 5 Mart)

Warhammer 40,000: Boltgun (PC Game Pass, 5 Mart)

Winter Survival (Steam, 6 Mart)

Taxi Life: A City Driving Simulator (Steam, 7 Mart)

Hellbreach: Vegas ( Steam, 11 Mart)

Crown Wars: The Black Prince (Steam, 14 Mart)

Outcast – A New Beginning (Steam, 15 Mart)

Alone in the Dark (Steam, 20 Mart)

Breachway (Steam, 22 Mart)

Palia (Steam, 25 Mart)

Bulwark: Falconeer Chronicles (Steam, 26 Mart)

Millennia (Steam, 26 Mart)

Outpost: Infinity Siege (Steam, 26 Mart)

SOUTH PARK: SNOW DAY! (Steam, 26 Mart)

Balatro (Steam)

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)

Portal: Revolution (Steam)

Star Ocean The Second Story R (Steam)

Star Ocean The Second Story R – DEMO (Steam)

Undisputed (Steam)

Nvidia’nın bir diğer haberi ise bundan böyle Call of Duty HQ , Diablo 4, Hearthstone, Overwatch 2 ve benzeri gibi Activision Blizzard yapımlarının GeForce Now’da desteklendiğini (Battle.net aracılığı ile) deklare etti. Bu kapsamda servis artık Xbox PC Game Pass, Steam, Ubisoft Connect, GOG.com, Epic Games Store platformlarını destekleyecek.

GeForce Now (Game Plus) Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Kütüphanesinde 1800’ü aşkın oyun bulunan abonelik hizmeti Game Plus, 100’ü aşkın oyunu ücretsiz sunmaktadır. Popüler yapımların bulunduğu Game+ abonelik ücreti aylık 340 TL olarak deklare edilmiştir. 3 aylık paket ücreti 800 TL iken 6 ayık abonelik paketi 1580 TL şeklindedir. 12 aylık Premium paket ise 2880 TL olarak belirlenmiştir.

Game+ abonelik servisi gerçekleştirdiği bir kampanya kapsamında 3 +3 ay abonelik hizmetini 800 TL ücret ile sunmaktadır. GeForce Now abonelik hizmetini denemek isteyen varsa bu kampanya oldukça avantajlı görünüyor.