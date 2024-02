Ana Sayfa » Oyun GeForce Now’a Eklenecek Yeni Haftanın Oyunları Belli Oldu – 18 Şubat Oyun GeForce Now’a Eklenecek Yeni Haftanın Oyunları Belli Oldu – 18 Şubat Emine Emre 0 Görüntüleme

2015 yılında yayınlanan GeForce Now, bulut oyun servisi alanında hizmet vermektedir. Nvidia’nın hizmeti olan ve Game+ adıyla da anılan GeForce Now’a belirli periyotlarla oyunlar eklenmekte ve bazı oyunlarda hizmet kapsamından çıkarılmaktadır. Abonelerine daha iyi hizmet vermek amacıyla sunduğu oyun sayısını ve avantajlarını artırmaya çalışan GeForce Now’a eklenecek yeni haftanın oyunları da dün itibarıyla belli oldu. İşte ayrıntılar…

GeForce Now’a Eklenecek Yeni Haftanın Oyunları Belli Oldu – 18 Şubat

Nvidia’nın bulut oyun abonelik servisi olan GeForce Now kapsamında 1600’ü aşkın oyun bulunuyor. Oyun kütüphanesini genişletmeye ve kullanıcıların en çok beğendiği oyunları servise eklemeye gayret gösteren Nvidia, bazı oyunları da liste dışı bırakarak kendini sürekli yeniliyor.

Nvidia, Turkcell ile iş birliği yaparak ve Turkcell altyapısını kullanarak Game Plus adı ile ülkemizde hizmet vermekte. Gün be gün abonesini artıran Game+ abonelik servisinin kütüphanesine Şubat ayında eklenmesi planlanan oyunları ay başında sizlere açıklamıştık. Şimdi ise 17 Şubat itibarı ile yeni eklenecek oyunlar belli oldu. Bu oyunlar arasında popüler yapımlardan olan Halo Infinite ve Skull and Bones da bulunuyor.

Açıklanan son verilere göre GeForce Now’ın 25 milyonu aşkın kullanıcı sayısı ve kütüphanesinde 1600’den fazla oyunu bulunuyor. Ayrıca sistem kapsamında 50’den fazla RTX ON yapım yer almakta. Nvidia’nın açıkladığı listeye göre GamePlus bulut oyun servisine eklenecek yapımlar şu şekilde:

Banishers: Ghosts of New Eden (Steam)

Deep Rock Galactic: Survivor (Steam)

Goat Simulator 3 (Steam)

Skull and Bones (Ubisoft)

Halo Infinite (PC Game Pass, Steam ve Xbox)

GeForce Now Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Bahse konu oyunları bulut oyun hizmeti kapsamında oynayabilmek için Nvidia GeForce Now yani Game Plus aboneliği bulunması gerekmekte. Game+ sevisinin aylık, üç aylık, altı aylık ve bir yıllık abonelik paketleri mevcut. Abonelik ücretleri ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

GeForce Now aylık abonelik ücreti: 340 TL

GeForce Now 3 aylık abonelik ücreti: 800 TL

GeForce Now 6 aylık abonelik ücreti: 1.580 TL

GeForce Now 12 aylık abonelik (Premium) ücreti: 2.880 TL

Yukarıda listelenen Game+ aylık abonelik ücretlerinin indirimli fiyatlar olduğunu altını çizelim. Bunların dışında Nvidia bir de “Haftalık Premium Abonelik” fırsatını da kullanıcılarına sunmuş durumda. 240 TL ücreti bulunan bu abonelik hizmeti ile kullanıcılar öncelikli hizmet alma şansına erişebilmekteler. Haftalık premium abonelik satın alanlar bir hafta boyunca 10 saate kadar hizmete öncelikli bir şekilde sahip olabilirler.