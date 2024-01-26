Ana Sayfa » Oyun GeForce Now’a Yeni Eklenecek ve Çıkarılacak Oyunlar Belli Oldu – 26 Ocak 2024 Oyun GeForce Now’a Yeni Eklenecek ve Çıkarılacak Oyunlar Belli Oldu – 26 Ocak 2024 Emine Emre 19 Görüntüleme

Bulut oyun servisleri, oyun severler için oldukça avantajlı bir seçenek olarak sektörde yerini aldı. Nvidia bulut oyun hizmeti GeForce Now’da bu alanda rekabete katılan platformlardan biri oldu. Bu kapsamda Game+, kütüphanesine yeni oyun ekleme ya da oyun çıkarma yaparak, oyuncuların beklentisine yönelik hizmet vermeye gayret gösteriyor. GeForce Now’a yeni eklenecek ve çıkarılacak oyunlar belli oldu, işte detaylar…

GeForce Now’a Yeni Eklenecek ve Çıkarılacak Oyunlar

Game+ adı ile de bilinen GeForce Now, kendini geliştirmesi ve yenilikleri ile oyun severlerin sıklıkla kullandıkları bir platform haline geldi. Bu kapsamda Game+ kütüphanesine belirli aralıklarla yeni oyunlar ekleniyor ve kütüphaneden oyunlar çıkarılıyor.

Nvidia platforma eklenecek ve çıkarılacak olan yeni oyunların listesini paylaştı. Listede Game Pass’te yer alan birtakım oyunlar da bulunmakta. 25 Ocak tarihi itibarı ile platform kapsamına alınacak oyunlar arasında Firefighting Simulator, Solasta: Crown of the Magister, Stargate: Timekeepers gibi sevilen yapımlar da yer alıyor. Game+ kütüphanesine eklenecek 10 oyun listesi aşağıdaki gibidir:

Stargate: Timekeepers (Steam)

Enshrouded (Steam)

Firefighting Simulator (Steam)

Metal: Hellsinger (Xbox ve Microsoft Store)

Road 96: Mile 0 (Xbox ve Microsoft Store)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Steam)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (Steam)

Solasta: Crown of the Magister (Steam)

Tails Noir (Xbox ve Microsoft Store)

Wobbly Life (Steam)

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Nvidia’nın açıkladığı GeForce Now kütüphanesinden çıkartılacak oyunların listesi ise aşağıdaki gibidir. Game+ kütüphanesinden ayrılacak olan oyun sayısı ise 14’tür.

428 Shibuya Scramble

AI: The Somnium Files

Conception PLUS: Maidens of the Twelve Stars

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Danganronpa 2: Goodbye Despair

Danganronpa V3: Killing Harmony

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls

Fire Pro Wrestling World

Re: ZERO – Starting Life in Another World – The Prophecy of the Throne

RESEARCH and DESTROY

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate

STEINS;GATE

Zanki Zero: Last Beginning

Zero Escape: The Nonary Games

Nvidia bhase konu oyun listelerinin yanı sıra bir başka önemli bilgiyi daha paylaştı. Bu kapsamda şirket, GeForce Now ultimate üyelerine özel olarak Android uygulamasının 1440p / 120 FPS akış desteğine sahip olacaklarının bilgisini verdi. GeForce Now Ultimate üyeliği ülkemizde bulunmadığı için bu yükseltme bizim ülkemiz için şu anda bir şey ifade etmiyor.

GeForce Now Üyeliği Fiyatları Ne Kadar?

Nvidia’nın bulut oyun hizmeti Game+ yani GeForce Now platformu üyelik fiyatları, üyelik süresine göre değişmektedir. GeForce Now 1+1 olacak şekilde 2 aylık üyelik ücreti 340 TL, 3 aylık üyelik ücreti ise 800 TL’dir. 6 aylık ve 12 aylık dönemler için ise üyelik ücretleri sırasıyla 1580 TL ve 2880 TL şeklindedir. Game+ platformu kütüphanesinde 1600’ü aşkın oyun bulunmaktadır.