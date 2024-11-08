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Nvidia’nın bulut oyun servisi olan GeForce Now geniş kütüphanesi ile oyun severlere hizmet veriyor. Bununla birlikte Nvidia’nın açıkladığı bazı kararlar kullanıcıları oldukça üzdü; GeForce Now’da oyun süresi kısıtlandı. Nvidia, GeForce Now hizmeti alan kullanıcıların aylık 100 saat gibi sınırlı bir süreye sahip olacaklarını ve bu saatten daha fazla süre oyun oynamak isteyenlerin ekstra ücret ödemeleri gerektiğini duyurdu. İşte ayrıntılar…

GeForce Now’da Oyun Süresi Kısıtlandı, İşte Detaylar!

Nvidia, GeForce Now bulut oyun hizmeti kapsamında kullanıcıların oyun sürelerine sınır getirdi. Artık kullanıcılar sahip oldukları paket kapsamında 100 saat’e kadar oyun oynayabilecekler, bu saatten fazla oynamak isteyenler ise ekstra ücret ödemek zorunda kalacak. Bu uygulama 1 Ocak 2025 tarihi itibarı ile başlayacak.

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31 Aralık 2024 tarihine kadar hali hazırda GeForce Now ücretli üyelik paketlerinden birine sahip olan kullanıcılar 2026 yılının Ocak ayına kadar sınırsız saatte oynayabilecekler. Bahse konu saat sınırlaması, şimdilik yeni yılda abone olacaklara uygulanacak.

Nvidia yaptığı açıklamada kullanıcıların yaklaşık yüzde 94’lük kısmının aylık 100 saat süresini zaten aşmadığını, yani pek çok kişi için bu sınırlamanın bir dezavantaj oluşturmadığını belirtti. Bu sınırlamanın oyunun kalitesini ve hızını artıracağını belirten Nvidia, sırada bekleme süresinin de azalacağını söyledi. Şirketin açıklamasına göre bu karar kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bir hamle .

15 Saatlik Ek Paket Satın Alınabilecek

Nvidia’nın yenilikleri arasında Priority paket adının Performance olarak değiştirilmesi de bulunuyor. Alınan kararlar kapsamında GeForce Noe Performance ve Ultimate paketlerine üye olanlar 2025’in Ocak ayından itibaren aylık 100 saatlik oyun oynama süresine sahip olacaklar. Bu sürenin tamamını kullanmayan oyuncular, 15 saate kadar olan haklarını bir sonraki ay kullanabilecekler.

100 saatten fazla oynamak isteyen Performance aboneleri 15 saatlik bir ek paketi yaklaşık 3 dolara; Ultimate paket üyeleri ise yaklaşık 6 dolara 15 saat oyun oynama süresi satın alabilecek. Bunların yanı sıra 31 Aralık 2024 itibarı ile ücretli GeForce Now üyeliği bulunanlar ise 2026’nın Ocak ayına kadar süre kısıtlaması olmadan oyun oynamanın keyfine varabilecek.

Nvidia’nın ülkemizde sunduğu GeForce Now bulut oyun hizmetine gelecek olursak da Türkiye’de üç farklı üyelik paketi bulunduğunu belirtebiliriz. Bunlar; ücretsiz paket olan Basic ile Premium ve Süreli Premium paketleri. 100 saat sınırlamasının ülkemizde ne zaman uygulanmaya başlayacağı ise henüz belli değil.