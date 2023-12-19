Geforce RTX Oyun İçin Güçlü Ekran Kartları 2024 Çıkış Tarihleri Belli Oldu

Ekran kartı alanında dünya çapındaki önemli aktörlerden biri konumunda olan Nvidia, Geforce RTX oyun için olan ekran kartları çıkış tarihleri açıklandı. Çıkış tarihleri beklenen ekran kartlarının hepsi ilgiyle takip ediliyordu ancak en merak edilen ise Geforce RTX 4090D idi. Amerika’nın Çin’e olan ambargosuna takılan markanın en güçlü ekran kartı Geforce RTX 4090’nın kırpılmış bir modeli olan 4090D, 2023 bitmeden piyasaya çıkacak.

Nvidia Geforce RTX Oyun İçin Güçlü Ekran Kartları Yakında Çıkıyor

Bilindiği üzere ABD’nin Çin’e uyguladığı yapay zeka çipleri ambargosu bulunuyor. ABD merkezli Nvidia da Çin’e istediği gibi ürün gönderemediği için bu durumdan olumsuz etkilenen markalardan biri durumunda. Nvidia Geforce RTX 4090’nın ambargoya takılmasından dolayı Çin’e ihracat yapamayınca, ambargoyu atlayacak 4090’ın bir sürümü olan 4090D’yi üretti. Nvidia Geforce RTX 4090D’nin 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak gelen duyumlara göre 2023 bitmeden raflarda olacak.

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Geforce RTX 4090D Özellikleri

Nvidia 4090’ın bir sürümü olan Geforce RTX 4090D gücünü AD102-250 GPU’dan alacak olup, 4090 modeline nazaran daha az CPU içerecek. Geforce RTX 4090’da TDP değeri 450 W iken bahse konu modelde bu değer 425 W’ye düşürülmüş olacak. Esas modeldeki gibi hız aşırtma desteğinin bulunmadığı 4090D modeli orijinal modele göre daha düşük performansta olacağa benziyor. Bununla birlikte Geforce RTX 4090D modelinin bütün özellikleri henüz belli değil.

Çin’e özel olarak üretilen bu modelin daha yüksek saat hızına sahip olacağı belirtilmekte. Söz konusu ekran kartında OC desteği de bulunmayacak. Gelen duyumlara göre RTX 4090D, hali hazıra piyasaya sürülmesi beklenen RTX 4080 SUPER’den önce raflarda yerini alabilir.

Nvidia Geforce RTX 4090D Çıkış Tarihi

Çine özel üretilen Geforce RTX 4090D’nin, Çin pazarında GeForce RTX 4090’nin muadili olacağı düşünülmekte idi. Ancak bu konuda kafalarda soru işaretleri oluşmaya başladı; söylenenlere göre Geforce RTX 4090D belki de Geforce RTX 4080 SUPER’in yeniden markalanmış bir sürümü olabilir. Tabii bunlar spekülatif söylemler de olabilir; henüz açıklanmış bir veri bulunmuyor. Tüm bu söylemlerin ötesinde gerçek bilgileri öğrenmek için bir süre daha beklemek gerekiyor.

Nvidia yeni ekran kartlarının çıkması muhtemel tarihleri aşağıdaki gibi listelenebilir: