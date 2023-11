Epic Games Store, uzun zamandır sürdürdüğü ücretsiz oyun geleneğini devam ettiriyor. Oyuncuların gözünde her geçen gün yükselen platform, Steam’in Türkiye için dolara geçmesi ile birlikte Türk oyuncular için farklı bir boyuta ulaşmış durumda. 23 Kasım Perşembe ile 30 Kasım Perşembe arasında Deliver Us Mars’ı abonelerine bedava dağıtan Epic Games Store, önümüzdeki haftanın bedelsiz yapımlarını da açıkladı. 30 Kasım Perşembe günü ile 7 Aralık Perşembe günü arasında Epic Games ücretsiz oyunları; Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation olacak.

Gelecek Haftanın Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu – Aralık 2023

30 Kasım Perşembe akşamı itibariyle, Deliver Us Mars’ın “ücretsiz” statüsü sona erecek. Sahne, yeni haftanın bedava oyunlarına kalacak. 30 Kasım Perşembe akşamına kadar Epic Games Store aboneleri, Deliver Us The Moon’un devamı niteliğindeki Deliver Us Mars’ı kütüphanelerine ücretsiz şekilde eklemeye devam edebilirler.

Yeni haftada kütüphanelere bedava eklenebilecek Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation isimli oyunları merak eden gamerlar için oyunlara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Jitsu Squad

Tanuki Creative Studio tarafından geliştirilen ve 2022 yılında; PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için yayınlanan Jitsu Squad, aksiyon ve dövüş oyunu olarak tanımlanabilir. Hali hazırda Steam üzerinden yüzde 60 indirimle 4,19 dolardan satılmakta olan yapımın esas fiyatı ise 10,49 dolar olarak gösteriliyor.

Epic Games Store’un gelecek hafta ücretsiz sağlayacağı yapımın Steam’deki yorumlarının “çok olumlu” olduğunu belirtebiliriz. Oyun, gerektirdiği makul sistem gereksinimleri ile de bütün PC oyuncularına hitap edecek türden. Jitsu Squad’ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) ya da daha üstü (64 bit)

İşlemci: 2.5 GHz Dual Core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760, AMD Radeon R9 270X, ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Mighty Fight Federation

Komi Games tarafından geliştirilen ve Forthright Entertainment tarafından 2020 yılında; PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Linux, Microsoft Windows (PC) ile Klasik Mac OS için yayınlanan oyunun Steam üzerinden yayıma girmesi ise 2021 yılını buldu.

Hali hazırda Steam de 29,99 dolar satış fiyatı bulunan dövüş ve aksiyon oyunu, Epic Games Store da daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra, önümüzdeki hafta ücretsiz verilecek olmasıyla da son derce cazip bir konuma geldi. Oyuncuların takdirini kazanan Epic Games Store üzerinden 1 hafta boyunca kütüphanelere ücretsiz eklenebilecek Mighty Fight Federation minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde: