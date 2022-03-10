Gelmiş Geçmiş En İyi Batman Aktörleri Listesi

Tüm zamanların en etkili süper kahramanlarından biri olan Batman, yaklaşık 83 yıldır pop kültürünün bir parçası. Bu süre zarfında Kara Şövalye, geleneksel, suç işleyen bir süper kahramandan karmaşık ve trajik bir kanun kaçağına dönüşerek, güncel kalmak için zamana ayak uydurdu. Çizgi roman kişiliği dağınık ve kaotik olabilir, ancak DC’nin köşe taşı kahramanlarından biri olarak sağlamlaştıran özünde bir sadakat duygusu var.

Bu tutarlılık, canlı aksiyon tasvirlerinde büyük ölçüde yoktu. Bazıları, Bruce Wayne ve Batman kişiliklerini uygun bir şekilde dengeleyerek Batman’e özgü ikiliği mükemmel bir şekilde yakaladı; diğerleri bir tarafa çok fazla odaklanmayı seçti, bu da kaçınılmaz olarak eksik bir performansla sonuçlandı. Yine de, tüm bu aktörler, Batman’in zaten kalıcı olan mirasına bir şeyler katarak; unutulmaz çizgi roman film performanslarının sürekli büyüyen panteonundaki yerlerini güvence altına aldı. İşte gelmiş geçmiş en iyi Batman aktörleri…

9. George Clooney

Batman ve Robin hakkında zaten yeterince şey yazıldı; o kadar ki filmin kötü itibarı Batman mitosuna yaptığı gerçek katkıyı fazlasıyla aşıyor. Neon renkli karmaşanın merkezinde, açıkça rahatsız olan ve başka bir yerde olmayı dileyen George Clooney var. Bununla birlikte, Clooney’in Batman’i tek kelimeyle ürkütücü; çünkü normalde sabırlı olan kahraman çok konuşkan ve hiç de korkutucu değil. Bu durum Akiva Goldsman’ın korkunç senaryosundan geliyor.

8. Iain Glen

Titans hayran kitlesi arasında biraz zedelenmiş bir üne sahip Glen; rolü güvenceye almak için çok çalıştı. Ayrıca gösteri, klasik karakterlerinin çoğunu anlamakta zorlanıyor ve Batman versiyonu; gelişigüzel yaklaşımının mükemmel bir temsili. Bu arada Iain Glen’in Kara Şövalye’yi ele geçirmesi Batman’den çok Alfred diyebiliriz. Karakterin fiziğine hiç benzemiyor ve Glen’in İngiliz aksanı en uygunsuz zamanlarda ortaya çıkıyor.

7. Adam West

Adam West, onunla birlikte büyüyen kuşağın her zaman Batman’i olacak. 1966 Batman serisi, gerçekçiliği, tutarlılığı veya inandırıcılığı çok az önemseyen bir komedi çalışmasıydı. Çizgi romanların en çılgın yönlerini kucakladı ve yarasa kostümü giyen yetişkin bir adamın palyaço ve kedi gibi giyinmiş suçlularla savaşmasının gülünçlüğünü izleyicilerle buluşturdu.

6. Ben Affleck

Batman v Superman: Adaletin Şafağı, en bölücü filmlerden biriydi. Film bir şekilde bazı yönlerden aşırı dolambaçlı ve gülünç derecede basit olmayı başardığı için sevilecek ve nefret edilecek çok şey var. Ayrıca Ben Affleck’in Frank Miller’ın The Dark Knight Returns çizgi roman serisiyle yaşayan ve ölen Kara Şövalye’yi ele alması; filmin en tartışmalı yönlerinden biri.

5. David Mazouz

David Mazouz, karakteri keşfetmek ve geliştirmek için zamanı olması nedeniyle diğer tüm Batman tasvirlerine görebir avantaja sahip. Ancak Gotham’ın bir önceki versiyonu olması nedeniyle dezavantajlı durumda çünkü sadece Bruce Wayne’i canlandırıyor, Batsuit’i giyme şansını asla bulamıyor.

4. Val Kilmer

Val Kilmer’in Kara Şövalye mirasına katkılarını küçümsemek kolaydır. Nitekim Jim Carrey ve Tommy Lee Jones’un sahneyi çiğneyen ikilisine sahip olmasına rağmen, Batman Forever; Batman dünyasındakı en unutulmaz giriş değil. Yine de Kilmer, filmde eksik olan bir yerçekimi duygusu olan Caped Crusader’ı ele geçirmesine çok şey katıyor.

3. Robert Pattinson

Matt Reeves’in uzun zamandır beklenen The Batman, Kara Şövalye’nin en iyi beyazperde uyarlaması olabilir. Bir süper kahraman macerasından çok bir dedektif hikayesi olan Batman; nitekim Christopher Nolan’ın üçlemesini kıyaslandığında solgunlaştıran ultra gerçekçi bir yaklaşım benimsiyor. Robert Pattinson, Batman’ine pek çok duygu yüklüyor. Devasa olmadan heybetli ve tek kelime etmeye gerek duymadan göz korkutucu. Sessiz ve dikkatli, Pattinson’ın Batman’i önce bir dedektif, sonra bir savaşçıya dönüşüyor.

2. Christian Bale

Christian Bale ve Nolan, Kara Şövalye’yi sonsuza kadar yeniden tanımladılar. Ayrıca Nolan’ın karaktere aşırı gerçekçi yaklaşımı, Batman’in makul bir şekilde var olabileceği ve çalışabileceği bir dünya sunarak çizgi roman türünde devrim yarattı. Bunu yaparken, yönetmen türün oyunculuğunun tüm izlerini; gelecekteki DC projelerinin taklit edeceği bir şeyi terk etti. Bale, Batman’in gerçek karakter olduğu fikrini popülerleştirdi, gerçek karaktere ihanet olsa bile üçlemenin bağlamında farklı bir yaklaşım.

1. Michael Keaton

Tim Burton’ın gerçeküstü yaklaşımı benzersiz ama dengesiz. Jack Nicholson, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer ve Christopher Walken, tüm dikkatleri Kara Şövalye’den çalıyor. Yine de Michael Keaton’ın Batman ve Bruce Wayne tasviri hakkında çok iyi şeyler var. Çünkü Keaton, tartışmasız en iyi Batman/Bruce karışımını sunuyor.