Genel Kültür Soruları ve Cevapları 2022

Genel kültür, geçmişten günümüze kadar uzanan hatta geleceği de etkileyen her türlü olayın toplum açısından önemini gösteren kavramdır. Genel kültür, günümüzde en çok memurluk sınavlarında sınava giren kişilerin dikkatini çekiyor. Özellikle sınavda iyi bir derece yapmak isteyenler, genel kültür soru ve cevapları hakkında detaylı bir inceleme yapıyor.

Genel kültür, insanın toplum içerisinde sürekli karşısına çıkan bir olgudur. Özellikle günümüzde sınav için çok fazla önemsense de, hem toplumsal olarak hem de kişisel olarak insan için gerekli olan bilgilerin toplamıdır. İnsanlar hem geleceğini hem de geçmişi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ister. Genel kültür, insanların özgüvenini artmasına hatta herhangi bir ortamda daha da öne çıkmasına yardımcı olur.

Her 2 yılda bir düzenlenen KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) içerisinde sınava giren öğrencilerin cevaplaması gereken genel kültür soruları yer alıyor. Genel kültür soruları her ne kadar basit görünse de, bazen oldukça zor olabilir. Ayrıca genel kültür soruları genel olarak bakıldığı zaman ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkıyor. Sınav kitapçığının en sonlarında yer alan genel kültür soruları, genel olarak güncel olaylardan ve yakın tarihimizden karşımıza sorular çıkartıyor.

Genel Kültür Soruları ve Cevapları

“Ateşten Gömlek” romanını yazarı kimdir?

Halide Edip Adıvar

Latin harflerle çıkarılan ilk gazete hangisidir?

Mardin Gazetesi

Üç büyük dinde kutsal sayılan şehir hangisidir?

Kudüs

Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir?

Gaziantep

İki tane başkenti olan ülke hangisidir?

Güney Afrika

Dünya Sağlık Örgütü’nün kısaltması nedir?

WHO

Paranın değerini kaybetmesi ile alım gücünün düşmesine ne ad verilir?

Enflasyon

Ankara’nın Kazan ilçesinin yeni adı ne olmuştur?

Kahramankazan

Türkiye’de ilk kez bisiklet yarış pisti yapılacak şehrimiz adı nedir?

Konya

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü hangisidir?

1915 Çanakkale Köprüsü

İlk kez Müslüman kökenli bir aktör hangi kısa film ile ödül kazandı?

The Long Goodbye

2022 en iyi film ödülünü hangi film kazanmıştır?

CODA

2022 en iyi erkek oyuncu ödülünü kim kazanmıştır?

Will Smith

Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü hangi gündür?

15 Mart

Son dönemlerde hem ülkemizi hem de dünyayı ilgilendiler güncel bilgiler bu şekilde karşımıza çıkıyor. Tabii ki ilerleyen dönemlerde yeni gelişmeler olmasıyla beraber listemiz güncellenecektir. Ayrıca araştırma kapsamında belirli aralıklarla yeni bilgilerde eklenecektir.

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