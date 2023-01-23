Gerçek hayat testi: Elektrikli araçlar soğukta ne kadar menzil kaybediyor

Elektrikli araçlar normalde araç içi koşullarını uzaktan ayarlayabilmenize ve soğuk havalarda dahi araca bindiğinizde sıcak bir ortamla karşılaşmanıza olanak tanır. Fakat soğuk havalar araç menzilleri için iyi değildir ve iddia edilenden daha azdır. Bunun için markaların resmi olarak menzil rakamlarının altında bir oranı düşünmelisiniz. Peki soğuk havada menzil ne kadar düşüyor?

Çin yapılan kapsamlı bir test ile pek çok elektrikli araç bazı şartlar altında karşılaştırıldı. Testteki çoğu araba Çin’e özel olsa da pek çok uluslar arası model de yer alıyor.

Testin bazı maksimum geri kazanım olarak ayarlı, ayrıca ekonomi modunda, 25 °C’ye ayarlanmış iklim kontrolü dört mevsim lastikleri ve eko-sürüş modu ile 8-10 °C’de sürülen 45 popüler aracı içerir. Test üç test senaryosunu içeriyor.

Şehirde 30 km/s (100 km mesafe)

Şehirde 60 km/s (100 km mesafe)

Otoyolda 100 km/s (153 km mesafe)

Kuşkusuz, 8°C çok soğuk değil, ancak çeşitli üreticiler ve arabalarının azalan sıcaklıklarla nasıl başa çıktığı arasındaki bazı farklılıkları göstermek için yeterli bir seviyedir.

BMW i3 eDrive 35L son derece başarılı oldu ve markanın lanse ettiği menzilinin %80,5‘ini (424 km) koruyarak birinci sırada yer aldı. Ford Mustang Mach-e GT ve Nio ET5, sırasıyla %79,7 ve %79 tutma oranıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Listedeki ilk 14 BEV’e bakıldığında, çoğu gerçek menzillerinin %70-80’ine ulaşıyor gibi görünüyor, Volvo XC40 ve Arcfox aS HI listenin en altında yer alıyor ve menzillerinin yaklaşık %40’ını kaybediyor.

Model kWh/100 km @ 30 km/h kWh/100 km @ 60 km/h kWh/100 km @ 100 km/h Gerçek Menzil Reklamı yapılan aralığın yüzdesi BMW i3 eDrive 35L 15.6 15.6 18.8 424km 80.5% Ford Mustange Mach-e GT 17.4 20.5 25.0 392km 79.7% Nio ET5 100 kW 16.8 16.3 21.0 561km 79.0% BMW iX3 18.3 17.5 21.5 422km 78.8% Audi Q4 e-tron 40 14.7 18.1 23.2 470km 77.7% Zeekr 001 4WD YOU 20.2 18.5 23.8 485km 74.5% IM L7 19.2 19.4 23.6 452km 73.5% Rising Auto R7 19.3 18.9 24.4 437km 72.1% Nissan Ariya 87kWh 22.1 22.4 28.3 376km 70.5% Polestar 2 LR FWD 18.3 19.9 23.1 387km 68.3% Maxus Mifa 9 23.5 23.0 30.3 357km 66.2% Cadillac Lyriq RWD 21.4 20.8 25.4 427km 65.4% Volvo XC40 Recharge SR RWD 19.0 19.7 24.7 331km 60.2% Arcfox aS HI 24.1 23.8 27.8 297km 59.3%

Çoğu durumda, ısıtma aerodinamik sürtünme artışını dengelediğinden, 30 ve 60 km/s sürüş arasında göz ardı edilebilir bir fark vardır. Beklendiği gibi, 18,8 kWh/100 km’lik etkileyici bir hıza sahip olan BMW i3 dışında hemen hemen tüm otomobiller 20 kWh/100 km’nin çok ötesine geçtiğinden, 100 km/s’lik seyir bataryaya normalden daha fazla zarar veriyor.