Gerçek hayat testi: Elektrikli araçlar soğukta ne kadar menzil kaybediyor

Elektrikli araçlar normalde araç içi koşullarını uzaktan ayarlayabilmenize ve soğuk havalarda dahi araca bindiğinizde sıcak bir ortamla karşılaşmanıza olanak tanır. Fakat soğuk havalar araç menzilleri için iyi değildir ve iddia edilenden daha azdır. Bunun için markaların resmi olarak menzil rakamlarının altında bir oranı düşünmelisiniz. Peki soğuk havada menzil ne kadar düşüyor?
Çin yapılan kapsamlı bir test ile pek çok elektrikli araç bazı şartlar altında karşılaştırıldı. Testteki çoğu araba Çin’e özel olsa da pek çok uluslar arası model de yer alıyor.
Testin bazı maksimum geri kazanım olarak ayarlı, ayrıca ekonomi modunda, 25 °C’ye ayarlanmış iklim kontrolü dört mevsim lastikleri ve eko-sürüş modu ile 8-10 °C’de sürülen 45 popüler aracı içerir. Test üç test senaryosunu içeriyor.
- Şehirde 30 km/s (100 km mesafe)
- Şehirde 60 km/s (100 km mesafe)
- Otoyolda 100 km/s (153 km mesafe)
Kuşkusuz, 8°C çok soğuk değil, ancak çeşitli üreticiler ve arabalarının azalan sıcaklıklarla nasıl başa çıktığı arasındaki bazı farklılıkları göstermek için yeterli bir seviyedir.
BMW i3 eDrive 35L son derece başarılı oldu ve markanın lanse ettiği menzilinin %80,5‘ini (424 km) koruyarak birinci sırada yer aldı. Ford Mustang Mach-e GT ve Nio ET5, sırasıyla %79,7 ve %79 tutma oranıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.
Listedeki ilk 14 BEV’e bakıldığında, çoğu gerçek menzillerinin %70-80’ine ulaşıyor gibi görünüyor, Volvo XC40 ve Arcfox aS HI listenin en altında yer alıyor ve menzillerinin yaklaşık %40’ını kaybediyor.
|Model
|kWh/100 km @ 30 km/h
|kWh/100 km @ 60 km/h
|kWh/100 km @ 100 km/h
|Gerçek Menzil
|Reklamı yapılan aralığın yüzdesi
|BMW i3 eDrive 35L
|15.6
|15.6
|18.8
|424km
|80.5%
|Ford Mustange Mach-e GT
|17.4
|20.5
|25.0
|392km
|79.7%
|Nio ET5 100 kW
|16.8
|16.3
|21.0
|561km
|79.0%
|BMW iX3
|18.3
|17.5
|21.5
|422km
|78.8%
|Audi Q4 e-tron 40
|14.7
|18.1
|23.2
|470km
|77.7%
|Zeekr 001 4WD YOU
|20.2
|18.5
|23.8
|485km
|74.5%
|IM L7
|19.2
|19.4
|23.6
|452km
|73.5%
|Rising Auto R7
|19.3
|18.9
|24.4
|437km
|72.1%
|Nissan Ariya 87kWh
|22.1
|22.4
|28.3
|376km
|70.5%
|Polestar 2 LR FWD
|18.3
|19.9
|23.1
|387km
|68.3%
|Maxus Mifa 9
|23.5
|23.0
|30.3
|357km
|66.2%
|Cadillac Lyriq RWD
|21.4
|20.8
|25.4
|427km
|65.4%
|Volvo XC40 Recharge SR RWD
|19.0
|19.7
|24.7
|331km
|60.2%
|Arcfox aS HI
|24.1
|23.8
|27.8
|297km
|59.3%
Çoğu durumda, ısıtma aerodinamik sürtünme artışını dengelediğinden, 30 ve 60 km/s sürüş arasında göz ardı edilebilir bir fark vardır. Beklendiği gibi, 18,8 kWh/100 km’lik etkileyici bir hıza sahip olan BMW i3 dışında hemen hemen tüm otomobiller 20 kWh/100 km’nin çok ötesine geçtiğinden, 100 km/s’lik seyir bataryaya normalden daha fazla zarar veriyor.