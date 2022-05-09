Gezegenler ve Gezegenlerin Büyüklük Sıralaması!

Bilindiği üzere dünyamız güneş sistemi etrafında bulunuyor lakin güneş sistemi etrafında olan tek gezegen biz değiliz bilinenin üzerine güne sistemi etrafında sekiz gezegen bulunmakta ve bu gezegenlerin toplam 158 uydusu mevcut. Bu gezegenlerin kendi ışıkları yoktur güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar. Bulunan bu 8 gezegenin de her birinin büyüklüğü farklıdır. İşte bu yazımızda gezegenler ve gezegenlerin büyüklük sıralamalarından bahsedeceğiz.

Jüpiter

Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenidir. Güneş’ten uzaklığa göre beşinci sırada yer alır. Adını Roma mitolojisindeki tanrıların en büyüğü olan Jüpiter’den alır.

Satürn

Güneş Sisteminin Güneş’e yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir. Adını Yunan mitolojisindeki Kronos’tan alır.

Uranüs

Uranüs, Güneş Sisteminin Güneş’ten uzaklık sıralamasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn’den sonra üçüncü sırada yer alır.

Neptün

Neptün, Güneş Sistemi’nin sekizinci, Güneş’e en uzak ve katı yüzeyi bulunmayan gezegenidir. 49.138 kilometrelik çapıyla dördüncü en büyük gezegendir.

Dünya

Dünya, Güneş Sistemi’nde Güneş’e en yakın üçüncü gezegen olup şu an için üzerinde yaşam ve sıvı su barındırdığı bilinen tek astronomik cisimdir. 12.709 kilometrelik çapıyla Güneş Sistemi’ndeki en büyük beşinci gezegendir.

Venüs

Venüs veya Çolpan, Güneş Sisteminde, Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir. 12.346 kilometrelik çapıyla Güneş Sistemi’ndeki altıncı en büyük gezegendir.

Mars

Mars Güneş Sistemi’nin Güneş’ten itibaren dördüncü gezegeni. Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars’a ithafen adlandırılmıştır. 6.767 kilometrelik çapıyla Güneş Sistemi’ndeki en büyük yedinci gezegendir.

Merkür

Merkür, Güneş Sistemi’ndeki en küçük ve Güneş’e en yakın gezegendir.

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