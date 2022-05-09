Gezegenler ve Gezegenlerin Büyüklük Sıralaması!

Bilindiği üzere dünyamız güneş sistemi etrafında bulunuyor lakin güneş sistemi etrafında olan tek gezegen biz değiliz bilinenin üzerine güne sistemi etrafında sekiz gezegen bulunmakta ve bu gezegenlerin toplam 158 uydusu mevcut. Bu gezegenlerin kendi ışıkları yoktur güneşten aldıkları ışığı yansıtırlar. Bulunan bu 8 gezegenin de her birinin büyüklüğü farklıdır. İşte bu yazımızda gezegenler ve gezegenlerin büyüklük sıralamalarından bahsedeceğiz.
Jüpiter
Güneş Sistemi’nin en büyük gezegenidir. Güneş’ten uzaklığa göre beşinci sırada yer alır. Adını Roma mitolojisindeki tanrıların en büyüğü olan Jüpiter’den alır.
Satürn
Güneş Sisteminin Güneş’e yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir. Adını Yunan mitolojisindeki Kronos’tan alır.
Uranüs
Uranüs, Güneş Sisteminin Güneş’ten uzaklık sıralamasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn’den sonra üçüncü sırada yer alır.
Neptün
Neptün, Güneş Sistemi’nin sekizinci, Güneş’e en uzak ve katı yüzeyi bulunmayan gezegenidir. 49.138 kilometrelik çapıyla dördüncü en büyük gezegendir.
Dünya
Dünya, Güneş Sistemi’nde Güneş’e en yakın üçüncü gezegen olup şu an için üzerinde yaşam ve sıvı su barındırdığı bilinen tek astronomik cisimdir. 12.709 kilometrelik çapıyla Güneş Sistemi’ndeki en büyük beşinci gezegendir.
Venüs
Venüs veya Çolpan, Güneş Sisteminde, Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir. 12.346 kilometrelik çapıyla Güneş Sistemi’ndeki altıncı en büyük gezegendir.
Mars
Mars Güneş Sistemi’nin Güneş’ten itibaren dördüncü gezegeni. Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars’a ithafen adlandırılmıştır. 6.767 kilometrelik çapıyla Güneş Sistemi’ndeki en büyük yedinci gezegendir.
Merkür
Merkür, Güneş Sistemi’ndeki en küçük ve Güneş’e en yakın gezegendir.
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