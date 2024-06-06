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2020 yılında Sony tarafından yayınlanan Ghost of Tsushima’nın PC sürümü Nixxes oyun stüdyosu tarafından oluşturuldu. Şimdi ise bu popüler oyunun PC sürümü için yeni bir yama yayınlandı. 6.7 GB’lık Ghost of Tsushima güncellemesi neler getiriyor, bakalım…

Ghost of Tsushima Güncellemesi Neler Getiriyor?

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilmiş olan Ghost of Tsushima, Nixxes oyun stüdyosu tarafından PC için portlandı ve geçtiğimiz 16 Mayıs’ta PC sürümü yayınlandı. Şimdi ise sevilen açık dünya aksiyon oyunu Ghost of Tsushima’nın PC sürümü için 6.7 GB büyüklüğünde bir güncelleme yayınlandı ve yamanın tüm notları erişilebilir durumda.

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Ghost of Tsushima PC sürümü için oluşturulmuş olan bu yama ile oyunda neler değişeceği de oyun severler tarafından merak edilmekte. Bu kapsamda öncelikle söz konusu güncelleme ile oyun içinde yaşanan ses kesilme problemleri ortadan kaldırıldı. Bununla birlikte AMD RX 7000 serisi ekran kartı sahipleri yüksek FPS’lerle daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabiliyor.

Ghost of Tsushima oyununda Windows 10’da HDR’nin etkin olduğu koşulda oyun siyah ekran ile başlayabiliyordu; bu yama ile siyah ekran problemi de çözülmüş durumda. Bunların dışında neredeyse 7 GB’lık olan bu güncelleme klavye ve fare alanında da iyileştirmeler getirmekte. Yama sayesinde klavye ve fare kontrolleri daha akıcı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Ghost of Tsushima Yeni Yama ile Görsel Hataları Düzeltildi

Güncelleme konusunda Nixxes’in aktardığı bilgilere göre yeni ara yüz iyileştirmeleri ve bazı görsellerde oluşan hatalar da yama ile giderilmiş durumda. Güncellemenin her detayı Nixxes tarafından anlatılmadı ancak yama notları paylaşılmış durumda. Yeni güncelleme bahsettiklerimizden çok daha fazlasını kullanıcıya sunuyor ve oyuncunun daha iyi bir oyun deneyimi yaşamasını sağlıyor.

PC sürümü yayınlanmadan önce PS4 ve PS5 platformunda piyasaya sürülmüş olan yapım, PC oyuncuları tarafından oldukça sevildi. Samuray benzeri savaş sahneleri ile dikkat çeken oyun yüzde 96 beğeni oranı ile en sevilen aksiyon – macera oyunları arasında yer almakta. Dijital oyun dağıtım platformu olan Steam’de oyunun etiket fiyatı 60 dolar seviyesinde ve Türkçe dil desteği de mevcut. Söz konusu yama ile yenilenen yapıma, ilerleyen süreçte yeni güncellemelerin gelmesi beklenmekte.

Ghost of Tsushima Hakkında

Darren Bridges tarafından tasarlanan, Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Ghost of Tsushima; PlayStation 4, PlayStaion 5 ve PC platformlarında oynanabilmektedir. 17 Temmuz 2020 tarihinde oyuncuyla buluşan yapım hem tek oyunculu hem de çok oyunculu moda sahiptir. Ghost of Tsushima oyuncunun sesi ödülü, ses kullanımı dalında BAFTA oyun ödülü ve en iyi sanat yönetimi ödüllerinin sahibi olmuştur.