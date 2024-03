Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen 2020 yapımı Ghost of Tsushima PC’ye geliyor. Çıkan haberlere göre PlayStation hali hazırda PS4 ve PS5’de yayınlanmış olan Ghost of Tsushima oyununu PC’de yayınlayabilir. Son zamanlarda strateji değişiklikleri ile gündemden düşmeyen PlayStation bazı sevilen oyunları PC’ye taşıyor, işte detaylar…

Ghost of Tsushima PC’ye Geliyor!

Sony birkaç yıl önce PS4 ve PS5 oyunlarını PC’de de yayınlayacağını açıklamış ve bu kapsamda pek çok popüler yapımı PC’ye getirmişti. Artık daha çok oyunu PC’ye getirme stratejisi ile ilerleyen marka bu kapsamda Marvel’s Spider – Man, The Last of Us Part 1, God of War, Rachet & Clank ve Horizon: Zero Dawn gibi popüler yapımların PC sürümlerini de yayınlamıştı. Şimdi ise sıra aksiyon – macera oyunu Ghost of Tsushima’da.

Oyun sektöründe güvenilir sızıntı haberleri ile meşhur olan Shpeshal Nick, PlayStation’ın 5 Mart salı günü Ghost of Tsushima’nın PC’ye geliş haberini duyuracağını deklare etti. Shpeshal Nick’in aktardığı bilgiler doğruysa 5 Mart’ta PlayStation bu önemli duyuruyu yapacak.

Bahse konu açıklama gerçek olursa, 2024 yılı bitmeden PC oyuncuları bu Sucker Punch yapımı Ghost of Tsushima oyununa kavuşabilir. Bu kapsamda söz konusu oyunun PC versiyonunun, PS 5 için yayınlanan Director’s Cut sürümü olduğu düşünülmekte. Bu sayede PC oyuncuları da söz konusu oyunun tamamını deneyimleyebilecek. Bununla birlikte oyunun PC versiyonunun Rivals moduna sahip olmayacağı henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere Rivals modu co-op oynanış sunmakta.

Ghost of Tsushima Hakkında

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima 17 Temmuz 2020 tarihinde Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanmıştır. PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında yayınlanan oyun pek çok platformda yüzde 95’in üzerinde beğenilme oranına sahiptir. Role playing game, gizlilik oyunu, dövüş oyunu, aksiyon – macera oyunu, nişancı oyunu kategorilerinde yer alan Ghost of Tsushima, hem tek oyunculu moda hem de çok oyunculu moda sahiptir.

Oyunu deneyimleyenler tarafından oldukça beğenilen bu yapım pek çok ödülün de sahibi olmuştur. Bu kapsamda Ghost of Tsushima; The Game Oyuncunun Sesi Ödülü, The Game En İyi Sanat Yönetimi Oyunu ve Ses Kullanımı Dalında BAFTA Oyun Ödülü’ne layık görülmüştür. Bunlarla birlikte pek çok ödül için de aday gösterilmiştir.