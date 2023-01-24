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Ghost Recon Breakpoint Steam’e Eklendi!

Ghost Recon Breakpoint yer alıyor 2019 yılında çıkış yapan oyun ilk olarak Xbox ve PS5 için çıkış yapmıştı. Bugün itibari ile PC versiyonunda Stem platformu üzerinden satın alabilirsiniz.

Mustafa

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Ghost Recon Breakpoint

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Günümüzde birden fazla oyun piyasaya çıkmakta bu oyunlar arasında Ubisoft tarafından geliştirilen Ghost Recon Breakpoint yer alıyor 2019 yılında çıkış yapan oyun ilk olarak Xbox ve PS5 için çıkış yapmıştı. Bugün itibari ile PC versiyonunda Stem platformu üzerinden satın alabilirsiniz.

Oyunun konusuna gelecek olursak sizlere kısaca özetleyelim; Teknoloji devi Skell adında büyük bir şirket bulunmakta. Teknolojiye ev sahipliği yapan Auroa, yanlış ellere düşüp tüm temaslar kaybolunca, bu sefer karakterimiz kurtarıcı rolüne girer. Devamında ise eski bir dostumuzu karşımıza çıkar, ortalık iyice karışır.

Ghost Recon Breakpoint Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 (64 Bit)
  • İşlemci: AMD Ryzen 3 1200, Intel Core i5-4460
  • Bellek: 8 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960, AMD Radeon R9 280X
  • Depolama: 50 GB

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i7-6700K ve üzeri
  • Bellek: 8 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 480 ve üzeri
  • Depolama: 50 GB

Oyunun fiyatına gelecek olursak oyun şu anda indirimli şekilde 53,80 TL fiyatından satışa sunulmakta.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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