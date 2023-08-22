Ghostrunner 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile oyun piyasası oldukça hareketli geçmekte bu oyunlar arasında adından oldukça söz ettiren Ghostrunner 2 oldukça popüler bir yer almaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Ghostrunner 2 çıkış tarihi ve fragmanına göz atacağız.

İlk olarak Ghostrunner 2 konusunu sizlere kısaca açıklayalım; Ghostrunner 2 İnsanlığın son sığınağı Dharma Kulesi’ne hükmeden tiran Anahtar Ustası’nın yenilişinden sonra gerçekleşen kıyamet sonrası siberpunk geleceğinde ki macerayı konu almakta.

Oyunun oynanış kısmına göz attığımızda ise gelecek yıllarda geçen oyun tam bir teknoloji donanımı ile şekillendirilmiş durumda. Günümüzden üst seviyede ki silahlar ile mücadele ederken düşmanlarında bir o kadar teknoloji savaş donanımına sahip olduğunu görüyoruz.

Son olarak Ghostrunner 2’nin 26 Ekim’de Xbox Series X/S, PS5 ve PC çıkış yapacak, oyunun fiyatı ise Epic Games Store’da fiyatı 680 TL, Deluxe Edition 800 TL ve Brutal Edition 1200 TL olarak belirlendi.