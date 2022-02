Ghostwire: Tokyo, Mart Ayında Çıkacak!

PlayStation’a özel Ghostwire: Tokyo için yepyeni bir video yayınlandı. Video, oyunun ne zaman çıkacağını gözler önüne sördü. Merakle beklenen oyun, 25 Mart’ta piyasaya çıkmış olacak.

Mart ayı, video oyunu lansmanları için yoğun bir ay olacak. Tunic, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Kirby and the Forgotten Land ve Tiny Tina’s Wonderlands gibi önemli oyunların tümü Ghostwire: Tokyo ile aynı zamanda çıkacak. Hatta Sony, Gran Turismo 7 ile ayın başlarında özel bir PS5 daha çıkarıyor.

Ghostwire: Tokyo klasik korku oyunu severleri cezbedecek. Bu oyun, Resident Evil yaratıcısı Shinji Makami tarafından yönetilen bir stüdyo olan Tango Gameworks tarafından geliştirildi. Tokyo’da doğaüstü iblislerle savaşan bir insanın ardından, önceki oyunlarından daha aksiyon odaklı görünüyor.

Ghostwire: Tokyo, Microsoft’un satın almasının ardından PS5’e de giren ve; Bethesda tarafından yayınlanan son oyunlardan biri olacağı için de dikkate değer. Oyunu sabırsızlıkla bekliyoruz doğrusu.