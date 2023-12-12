Temel üretim alanı ana kartlar olan ve bunun yanı sıra ekran kartları, laptop, monitör gibi donanım ürünleri üretimini ve dağıtımını yapan, dünya çapında sektörün güçlü aktörlerinden olan Gigabyte monitördeki yanma problemine çözüm buldu. Gigabyte oyuncu monitörü ekran yanma sorununu yapay zeka ile çözdü.

Gigabyte Oyuncu Monitörü Ekran Yanma Sorununa Yapay Zeka Çözümü Buldu

Gigabyte ürettiği donanım ürünleri, güçlü performansları ve işlevsel oluşları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu özellikleri ile Gigabyte ürünleri oyunculara hitap ettiği gibi görsel işlerle uğraşan profesyonellerin de tercihi oluyor. Şirket yeni çıkardığı monitör ile de dikkatleri üzerine çekti. Gigabyte yeni ürünü Aorus CO49DQ monitörünün tanıtımını yaptı. Bu yeni monitörün özelliklerine bakılırsa oyun severler tarafından oldukça beğenilecek gibi görünüyor.

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Gigabyte Aorus CO49DQ özelliklerine baktığımızda öncelikle ekstra geniş bir monitör olduğunu görüyoruz. Monitör, QD – OLED 49 inç ekrana sahip. Samsung’un Oled ekranını kullanan cihaz, 5120×1440 DQHD çözünürlüklü ve 1800R kavisli bir yapıya sahip. Gigabyte’ın yeni monitörünün en önemli özelliği; OLED Care. Oled Care özelliği yapay zeka tabanlı bir algoritmaya sahip ve bu sayede ekranın yanma problemi ortadan kalkıyor. Gigabyte’ın yeni monitöründe var olan bu özellik gerçekten oyuncuları heyecanlandırmış durumda.

Gigabyte’ın Yeni Oyuncu Monitörü Özellikleri

Gigabyte oyuncu monitörü 0,03 ms tepki süresi ve 144 Hz yenileme hızı ile kusursuz bir görüntü vadediyor. Ayrıca cihazda AMD FreeSync Premium Pro desteği de mevcut. %99 DCI-P3 renk gamına sahip olan monitör, 1.500.000:1 kontrast oranı ve 10 bit renk derinliği ile görsel şölen yaşatacak gibi görünüyor.

VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikaya sahip olan Gigabyte oyuncu monitöründe kaliteli renklerle oyun severler harika deneyim yaşayacaklar. Monitörün renk kalitesi ve hassasiyeti özellikleri; video düzenleme, grafik tasarım gibi profesyonel PC işleri yapanlar için de oldukça uygun görünüyor.

Gigabyte ultrawide oyun monitörünün diğer özelliklerine baktığımızda 1 adet DisplayPort 1.4 portu, 2 tane HDMI 2.1 portu, 2 tane USB-C Tip-A, ses jakı ve USB-C’ye sahip olduğu görülmekte. Bunlarla birlikte monitörün 2 adet 5W hoparlörü bulunuyor. Dönme ve eğim özelliği bulunan oyuncu monitörü bu kapsamda -5 derece ile 20 derece arasında eğime ve -20 derece ile +20 derece dönme yetisine sahip.

Bahse konu monitör masa üzerine konulabileceği gibi duvara da monte edilebilmekte. Bu kapsamda Gigabyte Aorus CO49DQ, Kensington kilidine sahip ve 100×100 mm VESA duvar montajına uygun. Monitörün boyutlarına gelince; stantlı hali 1194.78 x 558.80 x 261.52 mm, stantsız hali ise 615.11 x 367.35 x 42.22 mm şeklinde.

Gigabyte Oyun Monitörü Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar?

Gigabyte Aorus CO49DQ ultra geniş oyuncu monitörü fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında sizlere buradan duyuruyor olacağız.