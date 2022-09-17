GMC Hummer EV 90.000 rezervasyon aldı ve hala büyüyor

4.1 tom ağırlığında bir elektrikli arazi aracının bu kadar popüler olacağını kim düşünebilirdi? 90.000 kişi şimdiden bu elektrikli SUV aracını istiyor ve daha fazlası kaydolmaya devam ediyor. GMC‘nin pazarlama direktörü Rich Latek‘e göre, rezervasyonların %90’ından fazlası gerçek siparişlere dönüştürülmektedir.

Rakamlara biraz daha yakından bakalım – GMC Hummer EV, 400+ km menzile sahip EV2 modeli için 84.650 dolardan başlıyor, ancak teslimatın 2024 baharında yapılması bekleniyor. Bir sonraki baharda bir tane istiyorsanız, o zaman Hummer EV2X için en az 94.650 $ ödeme yapmalısınız. Bu araç aynı 625hp ve 7.400 lb-ft torka sahip (GM tarafından tahmin ediliyor), ancak 480+ km ile daha iyi bir menzile sahip.

Hiç beklemek istemiyorsanız ve bu elektrikli SUV’u şimdi istiyorsanız, bu sonbaharda teslim edilebilecek EV3X versiyonu için en az 104.650 $ ödeme yapmanız gerekecek. Zor kazanılan paranızın bu kadarı için, 480+ km menzile ve daha da yüksek 11.500 lb-ft torka sahip 830hp bir araç alacaksınız. Bu arada, 3.5 saniye 0 ila 100 kmh zamanını unutmayalım.

Hummer EV Edition 1 tamamen tükendi ve bilmeniz gerekiyorsa size en az 200.000 dolara mal olacak. Cars.com web sitesinde tam olarak 85 Hummer EV satılıyor – en ucuzu 185.000 dolara, en pahalısı ise 259.000 dolara satılıyor. 111.000 Dolar’da listelenen bir Edition 1 var, ancak açıklamasında şöyle yazıyor: “10 silindirli ZEV 1000hp” – satıcının tüm bu yeni teknoloji karşısında kafası biraz karışmış olabilir.

Bay Latek’e göre, siparişlerin çoğu daha yüksek, daha pahalı süslemeler içindir. Hummer EV üretimi, hedeflenen hacimlere hiçbir yerde yakın değil, teknik olarak araba hala piyasaya sürülme aşamasında. EV3X versiyonu bu yılın ekim ayında tam üretime girecek ve önümüzdeki yıl daha düşük model olacak ve en ucuz versiyon nihayet 2024’te üretime girecek.