GMC Sierra EV Denali Tanıtıldı

Yeni GMC Sierra EV, başlangıçta yalnızca 108.695 $’lık bir başlangıç fiyatıyla yalnızca yüksek kaliteli Denali Edition 1 versiyonuyla gelecek. Daha ucuz sürümler daha sonraki aşamada gelecek.

GMC Sierra ve Chevy Silverado EV kardeşler, yapısal Ultium pil takımını paylaşıyorlar, Sierra’da 400 mil veya 640 km menzil sunuyor. Ultium, 800V mimarisine dayalıdır ve 10 dakikada 180 km dolum sağlayan 350kW’a kadar DC şarjını destekler. Tüm rakipleri gibi, Sierra da yedek bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir ve GMC, tam şarjla 21 gün boyunca bir eve elektrik sağlayabileceğini iddia ediyor.

Tek gövde seçeneği ve yaklaşık 1,83 metre uzunluğunda bir yatağı olan mürettebat kabinine sahiptir. Pikap, kabini açan bir orta kapıya sahiptir ve arka koltuklar indirilerek kamyon kasası 2,74 metreye kadar uzatılır – çok kullanışlı bir çözüm.

Bagaj kapağı aynı zamanda bir uzantı görevi görebilir ve iki ayak daha ekler – hepsi birlikte 3,35 metreden biraz fazla kargo alanı. Evi çalıştırabilen, 10,2 kW’a kadar herhangi bir DIY aletine güç sağlamak için kullanılabilen yerleşik güç kaynağı, Sierra standart olarak 10 elektrik prizi ile birlikte gelir. Bu sayı tüm bir atölyeyi çalıştırmaya veya başka bir elektrikli arabayı şarj etmeye yetecek kadar fazladır.

Güç ve performans söz konusu olduğunda, Sierra, kardeşi Silverado’dan 90hp daha fazla güçle geliyor. Kaputun altında 754hp ve 1.064Nm tork var – böyle bir durum ortaya çıkarsa muhtemelen bir evi çekmeye yetecek kadar bir güç görebiliriz :). Yine de çoğu zaman, çift motorlu AWD aktarma organları diğer arabalarla yarışırken, 0’dan 100 km / saat’e 4,5 saniye ile Sierra zorlu bir rakip olacak.

Trafik ışığı yarışçısı olarak kullanılmadığında, Sierra oldukça yetenekli bir arazi aracıdır. Dört tekerlekten direksiyon ile birlikte gelir ve dar alanlardan çıkabilmesi için imrenilen yengeç yürüyüşüne sahiptir, ancak büyük olasılıkla izleyicileri etkilemek için kullanılacaktır. Çekme kapasitesi 4,309 kg olarak aktarıldı – bu, F-150 Lightning’i bir halat çekme için yeterli ve ilk üniteler müşterilere ulaşır ulaşmaz gerçekleşmesi kaçınılmaz.

İç mekan şaşırtıcı bir şekilde Silverado EV‘dekine yakın, 11.8 inçlik dijital gösterge paneli ile aynı merkezi 16.8 inç ekran. Denali, deri, alüminyum ve ahşabı beraberinde getiriyor, çok renkli Head up Display ön camda birçok bilgi gösteriyor. Super Cruise gemide ve Sierra EV’nin her köşesini izleyen 14 kamera da öyle. Bose ses sistemi ve cam panoramik tavan, ekipman listesini tamamlıyor.

GMC Sierra EV Denali, bayilere 2024’ün başından daha erken ulaşmayacak, AT4 ve Elevation donanımları 2025’te takip edecek ve GMC, yaklaşık 50.000 $’lık daha ucuz bir giriş modeli sunacak, ancak bunun için çok uzun bir süre beklememiz gerekecek.

GMC web sitesinde rezervasyonlar zaten açık ve erken üretim alanlarından birini kapma şansına sahip olmak istiyorsanız, hızlı olsanız iyi olur. Tarihe geçilecek bir şey varsa – 2024 üretimi zaten tamamen rezerve edilmiş olabilir.