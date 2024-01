Oyundan uyarlama dizilere bir yenisi daha ekleniyor. God of War'un live-action uyarlamasının scripti yazılmaya başlandı. Peki God of War dizisi ne zaman çıkacak?

Milyonlarca gamer tarafından sevilen ve oynanan God of War için dizi çalışmaları hızlandı. 2022 yılı sonunda söylentileri başlayan, 2023 yılında netleşen yapım için 2024 yılı başında yeni gelişmeler kamuoyuna düştü. Son bilgilere göre God of War’un live-action uyarlamasının scripti yazılmaya başlandı. God of War dizisi Prime Video için Amazon tarafından yapılıyor. Cepkolik okurları ile birlikte diğer detaylara da göz atalım; God of War dizisi ne zaman çıkacak, 2024’e yetişir mi, 2025’e mi kalır?

God of War Dizisi Hangi Platformda Olacak?

İçeriğimizin girişinde de belirttiğimiz üzere; God of War dizisi Prime Video için Amazon tarafından yapılmakta ve Amazon Prime Video da gösterime girecek.

God of War Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

God of War’ın dizisinin çıkış tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı. Diziden sızan bilgiler, 2024’ün sonuna yetişmesinin zor olduğu yönünde. 2025 yılı içerisinde yayımlanması beklenen dizi hakkında resmi çıkış tarihi açıklandığında Cepkolik okurlarına aktarıyor olacağız.

God of War Dizisi Oyuncuları Kimler Olacak, Kratos’u Kim Oynayacak?

God of War’un canlı aksiyon kadrosuyla ilgili henüz herhangi bir resmi haber yok. Bununla birlikte, Savaş Tanrısı için gelecek vaat eden birkaç aday var. Geçen yıl bu rol için Jason Momoa’nın ismi ortalıkta dolanıyordu. Diğer bir olasılık ise Kratos’u her oyunda seslendiren Christopher Judge olarak öne çıkıyor. Judge sadece bir seslendirme sanatçısı değil, çünkü Stargate SG-1 gibi aksiyon bilim kurgu şovlarında rol aldı ve birçok canlı aksiyon deneyimine sahip.

God of War Dizi Senaryosu Nasıl Olacak, Kim Yazacak?

Dizinin senaristleri ile ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmış değil. Dizinin hikayesi / senaryosu da son derece gizli tutuluyor. Ancak oyun tutkunlarının endişelerini gidermek için, oyun senaryosuna bağlı kalınacağı belirtiliyor. Bu konuda açıklama yapan Televizyon Müdürü Vernon Sanders; “Kaynak materyale son derece sadık ve aynı zamanda tek başına ilgi çekici” bir dizi geleceğini deklare etti.

Oyunun Hayranları Ne Diyor?

God of War’ın hayranları, oyunun diziye uyarlanmasını genel olarak şüpheyle karşılıyor. Oyundan aldıkları tadın diziye doğru şekilde aktarılamamasından duydukları endişeyi sosyal medyada dile getiren hayranlar olduğu gibi, projeyi destekleyenler de mevcut. God of War hayranlarının yorumlarından bir kaçına değinmek gerekirse:

“Siyahi Kratos ile karşımıza gelseler kimse şaşırmaz sanırım. Umarım berbat etmezler, Lotr gibi bir felaketi daha kaldıramam.”

“Japon asıllı siyahi bir GoW ile karşılaşmayacağımızı kimse garanti edemez. Ancak burada da marjinallik peşinde koşarlarsa artık gamer kitlesini dizilerden iyice uzaklaştırırlar, benden söylemesi.”

“Lot ve Zaman Çarkı’nı mahfeden Amazon umarım bu kez bizi şaşırtır ve God of War’a yakışır bir iş ortaya koyar. Kendi imajları için de son derece önemli bu durum.”