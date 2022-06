God of War, PlayStation Plus’a Özel Ücretsiz Oluyor!

Geçtiğimiz Mayıs ayında FIFA 22’yi ücretsiz yapan PlayStation Plus, bu ay abonelerine 179 TL değerindeki God of War oyununu ücretsiz yapıyor.

Her ay abonelerine düzenli oyun veren PlayStation Plus, Haziran oyunları daha açıklanmadan listeden birkaç oyunu sızdırdı. Özellikte son yıllarda büyük bir ilgi ile oynanan God of War’ın ücretsiz oluşu, oyunseverleri heyecanlandır durumda. aksiyon-macera türünün dev yapım olan God of War, PlayStation Plus abonelerine özel ücretsiz bir şekilde geliyor.

Xbox Game Pass ile arasındaki rekabet her gün artan PlayStation Plus, kullanıcılarını mutlu etmeye ve yeni kullanıcılara kucak açmaya devam ediyor. İki büyük marka, geçtiğimiz ay FIFA 22 ile beraber kullanıcılarını sevindirmişti. Xbox Game Pass tarafından henüz Haziran ayı oyunları hakkında bilgi gelmemişken, PlayStation Plus’ın oyunları sızdırıldı.

Şu ana kadar resmi bir onaylama gelmese de, PlayStation Plus bu ay 3 oyunu kullanıcılarına sunacak. Bu oyunlar, God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker ve Nickelodeon All-Star Brawl olarak biliniyor. God of War ise aralarındaki en dikkat çeken oyun olma özelliğini taşıyor. PlayStation Plus’ın Haziran ayı oyunları 7 Haziran ile 5 Temmuz arası gerçekleşecek. Sizlerde bu tarihler arasında oyunları kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyebilirsiniz.

