Max Payne İçin Güzel Haber Geldi!

Büyük oyun şirketi Rockstar Games, sevilen oyun serisi olan Max Payne için serinin 3. oyunu için sevindirici haberi paylaştı.

Sevilen aksiyon ve macera türündeki oyun olan Max Payne, Rockstar Games tarafından remake yapılıp tekrardan piyasaya sürülmek için günleri sayıyor. Yaklaşık 10 yıldır oyun dünyasında sevilen bir yere sahip olan Max Payne, bir dizi yeni ekleme alacak.

Hepinizin bildiği üzere oyunların içerisinde yer alan müzikler bazı oyuncular için oldukça önemlidir. Özellikle baş yapıt olan oyunların soundtrack albümleri, hem oyun dünyası için hem de oyuncular için güzel anlar yaşamanıza sebep olur. Bu durumu bilen Rockstar Games, Max Payne 3 için özel bir çalışma içerisinde olduğunu açıkladı. Yarın itibariyle 10. yaşına girecek olan Max Payne için özel bir albüm yayınlanacak.

Dünyaca ünlü müzik grubu olan HEALTH tarafından bestelenen Max Payne şarkıları, Anniversary Edition ekiyle güncelleneceği açıklanan albümde hem parçalar remaster hale getirilecek, hem de yayınlanmayan bazı parçalar da albümde yer tutacak.

Bu haberler bizlere gösteriyor ki, Rockstar Games’in oyunları yıllar geçse de oyuncular tarafından halen çok seviliyor. Ayrıca Rockstar Games’te oyunseverlerin ihtiyacını her anlamda karşılamaya ve onlara yenilik yapmaya devam ediyor.

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