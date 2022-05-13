VALORANT Champions 2022 İstanbul’da Olacak!

Günümüzün popüler FPS oyunlarından biri olan VALORANT, 2022’nin en büyük turnuvası olan VALORANT Champions 2022 seyirciye açık bir şekilde İstanbul‘da oynanacağını açıkladı. Dünyanın en iyi 16 takımının mücadele edeceği turnuva 2-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sezon boyu elemeleri geçecek 10 takım ve Ağustos ayında oynanacak Son Şans Elemelerini geçen takım 6 takım turnuvaya dahil olacak.

Temsilcimiz BLL Esports şu anda VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Stage 2 Challengers turnuvasında mücadele ediyor. Eğer ilk 3’e girmeyi başarırlarsa VALORANT Champions Tour 2022: Masters Stage 2 – Copenhagen turnuvasında mücadele edecek. Eğer burda da turu geçmeyi garantiler ise Champions 2022’de mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye’deki VALORANT kitlesi gitgide artmakta bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda yeni bir Türk ajanı çıkarmışlardı. Bunun üzerine Champions 2022’nin İstanbul’da olması bir hayli heyecan verici bir noktaya getirdi. VALORANT Champions’un geçen yıl ki düzenlendiği yer Berlin’di turnuvaya özel skin koleksiyonu çıkarılmıştı, Champions 2022 İstanbul’a özel bir skin koleksiyonu çıkarılacağı söylentiler arasında.

Riot Games son olarak şu açıklamada bulundu; tüm takımların etkinliğe güvenli bir şekilde katılmaları ve rekabet etmeleri konusunda güvence sağladı. Bu iki etkinliğin ilk ayrıntılarını sizinle paylaştığımız için heyecanlıyız ve önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi sağlayacağız. dedi

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