VALORANT, Gelecek Olan Türk Ajanın Detayları Sızdırdı!

Günümüzün en çok oynanan FPS oyunlarının başında gelen VALORANT, Türkiye sunucusunda ki aşırı ilgiye bir hediye olarak Türk bir ajan geleceğini açıklamıştı. Her geçen gün Türk ajan hakkında daha da bilgi sahibi oluyoruz.

Uzun zamanlar online oyunlar çerçevesinde bir karakter Türkiye’den olacak. Özellikle çağımızın en popüler oyunlarının başında olan ve her geçen gün kitlesi büyüyen VALORANT, Türk ajana yer vermeye karar verdi. Yaklaşık 1 ay önce Riot Games tarafından yapılan haber ile beraber oyunseverler Türk ajan adını ilk kez duymuştu.

Geçtiğimiz günlerde Riot Games tarafından paylaşılan görselde görüldü ki, Türk ajanın ayrıntıları belli olmaya başladı. İlk olarak yayınlanan görselde göze çarpan Türk kahvesi oldu. Hatta masa üzerinde yer alan nazar boncuklu yüzükler ve lokumda ajanın Türkiye’den geleceği tezlerini kuvvetlendirmişti.

Bu hafta sonu yeni ajan için hızlı saatler yaşandı. Birçok VALORANT sayfası ajanın Fade olacağını iddia etti. Fade kelime anlamı olarak, “Karartmak ve Soldurmak” gibi anlamlar taşıyor. Bu kelime anlamı da bizlere yeni ajanın karanlığı yansıtacağını düşündürdü.

Özellikle oyunun kaderi konusunda ciddi bir yere sahip olacak olan Fade, VALORANT arenasında sıklıkla göreceğimiz bir ajan olacağa benziyor. Şu ana kadar Riot Games tarafından Fade hakkında resmi bir onaylama gelmedi. Ancak kısa bir süre içerisinde Fade’in tanıtılması bekleniyor.

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