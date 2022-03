En İyi FPS Oyunları

En iyi FPS oyunları sizi aksiyonun merkezine koyuyor ve birinci şahıs nişancı oyunlarının onlarca yıldır en popüler oyun türlerinden biri olmasının bir nedeni de bu. Her şeyi karakterinizin perspektifinden deneyimlerken, sizi uzakta tutan oyunlarda tekrarlaması zor bir sürükleyicilik ve heyecan var. İşte en iyi fps oyunları…

Halo Infinite

Halo Infinite, klasik Halo oyunlarının nostaljisini ve hissini ustaca yakalarken, kıskaç ve açık dünya oynanışı gibi yeniliklere de sahiptir. Halo Infinite Master Chief’in tek oyunculu kampanyadaki yolculuğunun sunumunu ve duygusal ağırlığını taşıyor ve çok oyunculu modu eğlencelidir. Halo’nun arenada nişancı tarzı maçlar, uzun süreli silahlı çatışmalar ve Halo Infinite silah oluşumlarından oluşan formülü, diğer FPS çok oyunculu modlarıyla bir tezat oluşturuyor.

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty’nin son bölümü, İkinci Dünya Savaşı’nı yeniden yaşatıyor ancak Vanguard, Avrupa tiyatrosunun tanıdık savaş alanlarına odaklanmak yerine, tek oyunculu kampanyasının bir parçası olarak oyuncuları Pasifik, Kuzey Afrika ve Doğu cephesine götürüyor. Hikaye, İkinci Dünya Savaşı olaylarının alternatif bir zaman çizelgesine dayanıyor ve kesinlikle orijinalden daha abartılı, ancak yine de oynaması eğlenceli bir oyundur.

Quake

İlk olarak 1996 yılında piyasaya sürülen Quake, şüphesiz FPS türünün temel taşlarından biridir. Son yıllarda, iD Software’in klasik 3D oyunlarında bulunan aynı retro cazibeyi, labirent seviyeleri ve yüksek hızlı çekimi uyandırmak için tasarlanmış birçok sözde “boomer shooter” ortaya çıktı. Ancak hiçbir şey orijinaliyle kıyaslanamaz ve ilk çıktığında Quake’i kaçırmanız durumunda Bethesda, QuakeCon 2021’de oyunun güzel güncellenmiş grafikler ve hatta oynanacak yeni bölümlerle tamamlanmış, yeniden düzenlenmiş bir sürümünü yayınladı.

Black Mesa

Black Mesa, tamamen hayranlar tarafından en yeni Source motorunu kullanarak oluşturulan Half Life 1’in yeniden yapımıdır. Yeniden yapılanma, klasik tek oyunculu kampanyanın yeniden tasarlanmış bir versiyonudur ve özlü bir deneyim yaratmak için eski bulmacaları ve savaş dizilerini ortadan kaldırır. Geliştiriciler, Half Life 1’in Valve tarafından kısa kesildiği bildirilen son bölümü olan Alien gezegeni Xen’in kendi genişletilmiş versiyonunu bile bu oyunda yarattılar.

Doom Eternal

Doom Eternal’ın geliştiricileri, büyük ölçüde Doom 2016 ile aynı şekilde oynanan bir devam oyununu kolayca kopyalayabilirlerdi, ancak her bir temel mekaniği başka bir seviyeye taşımayı seçtiler. Elinizde bulunan silahların miktarından oyunun hızını artıran hareket seçeneklerine kadar her açıdan iyileştirildi. Tüm bu ekstra güçle birlikte, yararlanmanız için kendi güçlü ve zayıf yönleriyle donatılmış daha güçlü düşmanlar da vardır.

Overwatch

Overwatch ekip çalışmasıyla ilgilidir: sizi kimin öldürdüğü veya kaç tane headshot yaptığınız çok önemli değildir. Oyunda yapılması gerekenlerin en önemlisi, Mercy olarak ele geçirme noktasında hayati bir keskin nişancıyı nasıl canlandırmayı başardığınız veya yükü Reinhart’ın kalkanıyla nasıl ileri ittiğiniz veya eklektik karışık yetenek çantanızı kullanarak bir tur kazanmayı nasıl başardığınızdır.

Counter Strike: Global Offensive

Kendinizi Counter-Strike: Global Offensive dünyasına ilk kez atmak, modern bir savaş makinesine dalmak gibidir. On yıldan fazla bir süredir bu haritaların versiyonlarını araştıran oyuncularla karşılaşacaksınız. Scout’larına çentiklenen on binlerce öldürme ile keskin nişancılara karşı öleceksiniz. O halde neden Counter-Strike: Global Offensive oynamayı seçersiniz? Çünkü skor tablolarının zirvesine tırmanmaya çalışmak; sabır, beceri ve kas hafızanızı geliştirir. Ve tüm oyunların içinde en iyi seviye tasarımlardan bazılarına sahiptir.

Half Life 2

Half-Life 2, sık sık tüm zamanların en iyi PC oyunu olarak anılır. Half-Life’ın uzun zamandır beklenen devamı, çok daha kendine güvenen bir Valve tarafından geliştirilme avantajından yararlanarak oldukça iddialıdır. Her şey oyunun 1998 orijinalinden daha büyük: ortamlar, düşmanlar, hikaye. İyi AI arkadaşları var; komik bir şekilde ölmekten daha fazlasını yapmak için var olan gerçek karakterler; dünyayı görünüşte gerçek, somut bir yere dönüştüren fiziksel ortam vardır.

Rainbow Six Siege

Ubisoft’un sürekli desteği sayesinde, Rainbow Six Siege, 2015’te patlama yerine iniltilerle ortaya çıkan nişancıdan neredeyse tamamen tanınmaz hale geldi. Şimdi, gelişen e-spor sahnesiyle, sürekli bir Rainbow Six Siege operatörü akışı var ve etrafındaki en iyi çok oyunculu oyunlar arasından, PC’deki en iyi atış oyunlarından biri haline geldi.

Escape From Tarkov

Gerçekçiliklerini dile getiren sayısız FPS oyunu var ancak hiçbiri, silahlar, ataşmanlar ve balistik modelleme söz konusu olduğunda, Escape from Tarkov’un geliştirici ekibinin ayrıntılara gösterdiği dikkatin yanına bile yaklaşamıyor. Escape from Tarkov’da yalnızca 60’tan fazla silah olmakla kalmaz, her biri modifiye edilebilir veya kullanıma hazır muadillerinden tanınmayacakları noktaya kadar çıkarılabilir. Baskın sırasında bulduğunuz iki silah asla birbiriyle aynı çıkmaz.

Titanfall 2

EA ve Respawn, ilk oyunun doğru yaptığı her şeyi temel aldı ve bu nişancı devam oyununun çok oyunculu oyununu o kadar iyi dengeledi ki, en iyi PC oyunlarından biri oldu. Titanfall 2 bu FPS’nin solo kısmı hem oyunun mekaniğine mükemmel bir giriş hem de büyüleyici, bağımsız bir anlatı görevi görüyor. Respawn, tek oyunculu oyuna yalnızca derinlik kazandırmakla kalmadı; dört oyunculu kooperatif dalga modu, çok çeşitli Titanfall 2 sınıfları içeren rekabetçi çok oyunculu modlar geliştirdi. Titanfall 2, eskisinden daha büyük, daha iyi ve bir bütün olarak mekanik oyunlar türüne yeni bir soluk getiriyor.

Left 4 Dead 2

Valve’in zombileri diğer zombiler gibi değil. Left 4 Dead 2’de dalgalar gibi üzerinize çarparlar, duvarları tırmanırlar ve boşluklardan sıçrarlar. Onlara özel özellikler eşlik ediyor: sizi birlikte çalışmaya zorlayan son derece gelişmiş ölümsüzler. Zombi oyunlarının bir düzine olmasına ve Left 4 Dead 2 uzun süredir ortalarda olmasına rağmen, gerilim, seviye tasarımı ve sayısız mod, zorlayıcı bir boğuşma olarak kalmasını sağlıyor. PC’deki en iyi kooperatif oyunlarından biri olmaya devam ediyor.

Team Fortress 2

Bu ekstra ateşli, sınıf temelli oyunda, öfkeli çizgi film adamları evrak çantalarını ele geçirir, bombalara eşlik eder ve düğüm noktalarında durur. Team Fortress 2 harika ve hala PC’deki en iyi atış oyunlarından biridir. Ayrıca, kullanıcı tarafından oluşturulan çok sayıda içerik, haritalar, modlar ve nişancıyı alakalı tutmaya yardımcı olan yeni Team Fortress 2 gadget’ları ile gelişti.

Valorant

Valorant, rekabetçi FPS paketinin önüne geçti ve nedenini görmek zor değil. Her biri bir avuç faydalı, dengeli yeteneğe sahip, aralarından seçim yapabileceğiniz parlak gözlü bir kahraman kadrosu var. Silahlar ve ekonomi sistemi doğrudan CS:GO’dan geliyor – ‘AWP’ye’ neredeyse aynı kelime olan ‘Op’ ismini koymuşlardı. Oyundaki maçlar yoğun ve beceri, hassasiyet ve takım koordinasyonu gerektirir. Tıpkı CS:GO’da olduğu gibi, amacınız yetersizse veya tepkileriniz yerinde değilse, zorlu bir hedefin içindesiniz demektir.

Dusk

Dusk’un size sunduğu ilk şey, sizi elektrikli testere kullanan, başlarında torbalar olan adamlarla dolu karanlık bir odaya atmak. Size bir tırpan uzatıyor ve tek kelime etmeden onunla devam etmenizi bekliyor. Baştan sona bir niyet ve uygulama saflığı var ve Dusk’u en iyi yeni eski oyun yapıyor. Hareket hızı, bir tazı kadardır, silahlar mermilerini Quake’e benzer şekilde çıkarır ve düşmanlar, dönem parodisi ile gerçek huzursuzluk arasında mükemmel bir çizgide yürürler.

Battlefield 4

Bu oyun uzun süredir devam eden Battlefield serisindeki en yeni oyun değil ancak birçok hayran tarafından mevcut en iyi modern yineleme olarak görülüyor. Battlefield Hardline, Battlefield 1 ve Battlefield V seriye yeni ve ilginç fikirler getirdi: Polisler ve soyguncular, sırasıyla 1. yıkım, etkileyici derecede sıkı top oynama, kapsamlı silah özelleştirmesi ve serinin ünlü “sadece Battlefield’da” anlarıyla sonuçlanan çok çeşitli kara, hava ve deniz araçları var.

Splitgate

Splitgate hızlı tempolu, arena tabanlı bir nişancı oyunudur; burada siz ve diğer herkes, yan kanatlar oluşturmak, yeniden konumlandırmak ve haritada gezinmek için portallar oluşturabilirsiniz. Bu konsept tek başına bu oyunu bir göz atmaya değer kılabilir ancak bu oyunun ne kadar iyi oynandığını gerçekten hissettiğinizde, maç üstüne maç oynamak isteyebilirsiniz. Ancak yine de akıllı olmanız gerekiyor. Portallar yalnızca belirli yüzeylere yerleştirilebilir, bu nedenle kendinizi kötü bir durumdan kurtarmak için hiçbir yere spam gönderemezsiniz.

Apex Legends

Stüdyo, tam bir devam filmi oluşturmak yerine, Call of Duty: Warzone ile aynı kumaştan yapılmış bir battle royale oyunu olan ücretsiz oynanabilen Apex Legends’ı geliştirdi. Tek fark, her biri kendine özgü yeteneklere sahip 13 efsaneden biri olarak oynayabilmenizdir. İki veya üç kişilik ekiplerle dolu devasa bir haritada yer alan Apex Legends, bu türden tipik olarak hoşlanmayan insanlar için yapılmış bir battle royale oyunu gibi hissettiriyor.

PUBG Mobile

PlayerUnknown’s Battlegrounds ilk olarak PC’de ve daha sonra Xbox One ve PlayStation 4’te büyük bir takipçi kitlesi edindi. Bununla birlikte, oynaması ücretsiz olan bu oyun, olması gerekenden çok daha iyi bir atış deneyimi yaratmak için sanal düğmeler ve çubukların bir kombinasyonunu kullanır ve isteğe bağlı hareket kontrolleriyle, keskin nişancı tüfeğiyle en uzaktaki hedefleri ortadan kaldırmak için atışınıza ince ayar bile yapabilirsiniz. PUBG Mobile ikili ve takım bazlı maçları destekler ve yerleşik sesli sohbet, yeni bir alana yaklaşmadan önce takım arkadaşlarınızla koordine olmanızı sağlar.

Deceit

Bu listedeki diğer oyunların çoğundan farklı olarak Deceit, hızlı nişan alma ve yüksek tepki hızlarına odaklanan diğerlerinden daha çok korku veya gerilim tarzı bir oyundur. Aramızda’nın FPS versiyonu olarak düşünün, bu fenomen interneti kasıp kavurmadan çok önce bu oyun çıkmıştı. Temel kurulum, oyuncuların yaklaşık üçte birinin, insanları avlamak için canavarlara dönüşmelerine izin veren özel bir virüsle enfekte olmak üzere rastgele atandığı bir gruba katılmanızdır.

