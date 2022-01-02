En İyi Oyuncu Klavyeleri 2022

Bilgisayar başında fazla vakit harcayan oyun tutkunlarının vazgeçilmezi olan oyun klavyeleri sahiden çok önemli. Çünkü yavaş ve kalitesiz ekipmanlar oyun performansınızı düşürerek sizi kötü etkileyecektir. Oyun performansınızı artıracak en iyi oyuncu klavyelerini sizler için derledik. Daha kaliteli bir oyun deneyimi için bu listeye bir göz atmalısınız.

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Oyuncu Klavyesi Seçerken Neye Dikkat Edilir ?

Tuş Vuruşu

Bir bilgisayar klavyesi satın alırken ilk olarak tuş vuruşlarını kontrol ettiğinizden emin olun. Daktilo gibi hissettiren bir klavyeye sahip olmak istemezsiniz; (ki bu tam anlamıyla size zor anlar yaşatacaktır). Tuşların nasıl olduğunu kontrol edin ve test edin. Hassas, yumuşak, tüy benzeri bir dokunuşa sahip klavyeler var ve yazmak için fazladan baskı gerektiren başka klavyeler de var.

Uyumluluk

Günümüzde çoğu klavye, bilgisayara USB bağlantı noktaları aracılığıyla bağlanır. Eski PS/2 bağlantı noktaları neredeyse modası geçmiş durumda. Kablosuz klavyeler, sisteme bluetooth aracılığıyla bağlanır ve USB kablolu klavyenin aksine kurulumu biraz zordur. Çoğu klavye, işlev tuşlarını kullanmak için bilgisayarınızda yüklü bazı yazılımlara ihtiyaç duyar. Gerçekten bir tane satın almadan önce klavyenin sisteminizle uyumlu olduğundan emin olun.

Tasarım ve Fiyat

Klavyenin tasarımı ve mimarisi, bilgi işlem deneyiminizde büyük bir fark yaratır. Oyun klavyeleri; oyun oynamak için diğer özel tuşların yanı sıra multimedya tuşlarını da içeren oyun amaçlıdır. RGB aydınlatması olan şık bir klavye istiyorsanız bütçenizi de ona göre ayarlamalısınız. Ayrıca kablolu mu yoksa kablosuz mu bir klavye istediğinizden emin olun. Her iki seçeneğin de kendine göre eksi ve artıları var.

Fonksiyon Tuşları

Bu arada görevlerinizi hızlandırmak için, günümüzde pek çok klavyede uygulamaları başlatmak, ses seviyesini kontrol etmek; müzik çaları kontrol etmek vb. için ekstra işlev tuşları yer alıyor. Ayrıca, zaman zaman çok kullanışlı olan güç yönetimi tuşlarını; özel karakter düzenlerini ve özelleştirilebilir kısayol tuşlarını içerirler. Bazı klavyeler, fareyi değiştirmek için dokunmatik yüzey veya mini joystick ile birlikte geliyor.

En İyi Oyuncu Klavyeleri

1- Razer Huntsman Elite

Optomekanik tuşlarla yepyeni bir hıza ulaşan Huntsman Elite, en hızlı ve en iyi oyun klavyeleri arasında yerini alıyor. Ayrıca RGB aydınlatma ile kaplanan cihaz, güç için iki USB kablosuna ihtiyaç duyuyor. Mekanik tuşları optik sensörlerle entegre etmeyi başaran Huntsman Elite, bu sayede standart mekanik anahtarların iki katı olan, 100 milyon tuş darbesine dayanıklı hale geliyor.

Rahat çıkarılabilir manyetik bilek desteğinden özel ortam kontrolleri paketine kadar çok işlevli bir kadrana sahip olan cihaz, ayrıca saklama alanına da sahip. Bu sayede cihazı başka bir makineye bağlasanız bile ayarlarınızı değişmeden koruyabiliyor. Böyle bir klavyenin dezavantajı ise tahmin edebileceğiniz gibi yüksek fiyatı! Fakat uzun kullanımlar için kesinlikle bu fiyata değer.

2- Logitech G513

Cherry MX Red tuşlar, oyun oynamak için ideal olsalar da ne yazık ki yazı yazmak için pek kullanışlı değiller. Ancak bu klavyede Romer-G Linear tuşlar bambaşka bir deneyim sunuyor. Fiyatına göre oldukça iyi bir performans sunan bu klavye, en iyi oyun klavyeleri arasında gösteriliyor.

Böyle bir klavyenin tek dezavantajı ise kolay kırılan tuşları. Ayrıca tuşları temizlemek istediğinizde kolayca kırılabiliyorlar, tabii Logitech tuş kırılmasını garanti kapsamında değerlendiriyor! Bu arada klavye fiyatları arasında fiyat/performans oranı en yüksek klavyelerden biri olduğunu da söyleyelim. Hem uygun hem şık bir klavye arıyorsanız tam yerindesiniz.

3- Steelseries Apex Pro

Özelleştirme yapılmasa bile oldukça iyi bir oyun deneyimi sunan Apex Pro, tuş algılama yüksekliği en iyi klavyelerden biri. Ayrıca her anahtar için çalıştırma noktalarını ayrı ayrı ayarlama imkanı sunan Apex Pro, doğrusal ve dokunsal anahtarlar arasında karar vermekte zorlananlar için bir 2 seçeneği de sunuyor. Ek olarak klavyenin OLED ekranla da beğeni topladığını söyleyelim. Sağlam gövde yapısı ve sessiz tuşlarıyla dikkat çeken bu klavyenin en büyük dezavantajı ise yüksek fiyatı.

4- Corsair K63 Wireless

Biliyorsunuz ki kablosuz oyun klavyeleri pek de yaygın değil. Bu durumu değiştirmeye kararlı olan Corsair K63 Wireless ile tanışın! Nitekim Corsair K63’ün tüm özelliklerini barındıran K63 Wireless, farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için harika. Hiçbir şeyden ödün verilmeyen bu başarılı klavye, Cherry MX kırmızı tuşlarla birlikte geliyor. Bu arada kablosuz klavyelerin neler yapabileceğini gösteren K63 Wireless, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Estetik görünümüyle ilgi çeken klavye en iyi oyuncu klavyeleri arasında.

5- Asus ROG Strix Scope

RGB aydınlatma ile donatılan Asus ROG Strix Scope, sade ve endüstriyel tasarımıyla dikkat çekiyor. Gereksiz süslemelerden kaçınılan bu klavyede, işlevsellik ön planda tutuluyor. Tam olarak ilan edildiği gibi sağlam, dayanıklı ve güvenilir bir deneyim sunan Strix Scope, özelleştirme ayarlarıyla da beğeni topluyor. Sol CTRL tuşunu büyüterek mücadeleler sırasında rahat bir kullanım sunan bu cihaz, rakiplerine göre uygun bir fiyata sahip. Dezavantajları arasında ise bilek dinlendirme yerinin olmaması gösteriliyor.

6- HyperX Alloy Elite RGB

16.9 milyon renge kadar aydınlatılan bir panoya sahip olan HyperX Alloy Elite; Cherry MX Brown, Blue ve Red seçenekleriyle birlikte geliyor. Makul fiyatıyla da dikkat çeken Alloy Elite, dayanıklı tasarımıyla da beğeni topluyor. Özel ortam kontroller, USB girişleri, çıkarılabilir bilekliği ve özel tuşlar için gümüş tuş takımıyla donatılan Alloy Elite, uygun fiyatlı bir oyun klavyesi isteyenler için oldukça ideal!

7- Razer Cynosa Chroma

Eğer oyun dünyasında yeniyseniz ve piyasadaki yüksek fiyatlı mekanik klavyeler ilginizi çekmiyorsa Razer Cynosa Chroma, aradığınız klavye olabilir. Üst seviye bir klavyenin dokunsal tuşlarına sahip olmasa da hibrit tuşları sayesinde oldukça iyi bir performans gösteren Cynosa Chroma, uygun fiyatına rağmen RGB aydınlatma sunuyor. Eğer klavye fiyatları arasında nispeten uygun fiyatlı bir klavye arıyorsanız bu klavyeye mutlaka bir şans vermelisiniz!

8- Corsair K95 RGB Platinum

En başarılı oyun klavyeleri arasında gösterilen Corsair K95 Platinum; 19 farklı ışıklandırmaya, 6 adet özel makro tuşa, 8 MB dahili depolama alanına ve oldukça kaliteli bir çerçeveye sahip. Çeşitli klavye kısayolları ile eksizsiz bir klavyeye dönüşen Corsair K95 Platinum, aynı zamanda çıkarılabilir bir bilekliğe de ev sahipliği yapıyor.

Manyetik olarak tutturulan bu bileklik, iki farklı yüzeye sahip ve kauçuktan üretiliyor. Böylesine başarılı bir klavyenin tek dezavantajı ise kauçuk bilekliğin zaman içerisinde yıpranması. Tabii bu denli bir performansın yanında kauçuk bilekliğin lafı olur mu bilemedik! Ek olarak cihazın, rakiplerinin aksine zaman zaman indirime girdiğini de söyleyelim. Kısacası klavye fiyatları arasında yüksek bir fiyata sahip olsa da asla indirime girmiyor değil.

9- Razer Blackwidow V3

Razer, güçlü ve dayanıklı klavyeleri ile oyuncuların en sevdiği markalar arasında bulunuyor. Razer Blackwidow V3 oyuncu klavyesi de toza ve suya karşı dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Bu sayede olası kazalarda bile klavyenizi uzun süre kullanmaya devam edebilirsiniz.

10- HP Omen Encoder

Türkçe oyuncu klavyesi arayışındaysanız ve önceliğiniz uzun ömürlü kullanım ise bu ürünü tercih edebilirsiniz. HP markası bilgisayar ekipmanları konusunda birçok markaya göre daha cazip özellikleriyle ön plana çıkıyor.

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