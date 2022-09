God of War Ragnarok PC: Oyun Steam’e gelecek mi?

Ufukta bir God of War Ragnarok PC sürümü mü var? Seri uzun zamandır PlayStation‘ın kapağında gerçek bir tüy olsa da, hayranlar Kratos’un PC’ye sıçrama yapıp yapmayacağını kesinlikle merak ediyor.

God of War Ragnarok merakla bekleniyor ve bunun iyi bir nedeni var. God of War (2018), serinin melanjına dokunaklı ve hareketli bir anlatı getiren, dizi için ciddi bir adımdı. Bunun ışığında hayranlar, Santa Monica Studio‘nun ikonik, üçüncü şahıs aksiyon serisini bir sonraki adımda nereye götüreceğini görmek istiyor.

Ayrıca, God of War Ragnarok yeteneklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, oyun 9 Kasım‘da PS5 ve PS4‘te piyasaya çıktığında sağlam ve zorlu bir savaşta sıkışıp kalmak için sabırsızlanıyoruz. God of War oyunlarında savaş her zaman olağanüstü olmuştur.

Ancak bu, God of War Ragnarok’un dokuz diyarının PC’ye gelip gelmeyeceğini soran hayranlara sahip. Neyse ki sizin için, bu acil soruyla ilgili mevcut her türlü bilgi için interneti taradık. God of War Ragnarok PC sürümünün çıkma olasılığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

God of War Ragnarok PC, bir sürüm olacak mı?

İyi haberlerimiz ve kötü haberlerimiz var. Kötü haber ise God of War Ragnarok için bir PC sürümünün henüz resmi olarak duyurulmamış olması. Bununla birlikte, henüz resmi bir duyurumuz olmasa da, gelecekte God of War Ragnarok PC sürümü için kesinlikle umut var.

Kaynak: Sony

Ufukta bir PC çıkış garantisi olmamasına rağmen, Ocak 2022’de Steam’e gelen God of War PC versiyonunun büyük bir başarı olduğu açık. SteamCharts gibi kaynaklara bakıldığında, God of War’ın (2018) Steam’de satışlar ve eş zamanlı oyuncular açısından oldukça başarılı olduğu açıktır. Bu nedenle, Sony’nin Ragnarok’u selefi için yaptığı gibi gelecekte PC’ye getirmesinin ihtiyatlı bir hareket olabileceğini söylemek doğru olur.

Sony’nin PC oyunlarından büyük paralar kazandığı da açık. Horizon: Zero Dawn, God of War ve Days Gone‘dan elde edilen gelirler, şirketin PC oyunlarından 2021’e kıyasla “dört kat” kâr elde edeceklerini tahmin etmesine yol açtı. PC, Sony’yi Ragnarok’u PC’ye getirmeye motive etmek için çok şey yapabilir. Sony’nin 2020 kurumsal raporuna göre, şirket şunları söyledi: “Karlılığımızda daha fazla büyümeyi teşvik etmek için birinci taraf oyunlarımızı PC platformuna genişletmeyi keşfedeceğiz “. Bu nedenle şirketin bu yönde hareket etmeye devam etmesi mümkün.

Bununla birlikte, resmi hiçbir şeyin doğrulanmadığını ve bu aşamada bunun bir spekülasyon olduğunu vurgulamakta fayda var. Yine de, God of War Ragnarok’un PC’ye gelme ihtimalinin tamamen umutsuz olmadığı açık. Bu arada, Sony’nin herhangi bir resmi duyuru yayınlaması durumunda sizi bilgilendireceğimizden emin olabilirsiniz.