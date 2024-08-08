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Santa Monica Studio tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformları için yayınlanan God of War Ragnarök PC’ye geliyor. En sevilen aksiyon – macera oyunlarından biri olan God of War Ragnarök PC sistem gereksinimleri açıklandı. Eleştirmenlerden yüksek puanlar alan ve şimdiye dek pek çok ödüle layık görülen yapımı PC’de oynamak isteyenler için ayrıntılı sistem gereksinimleri içeriğimizde.

God of War Ragnarök PC’ye Geliyor, Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

2022 yılında PS5 ve PS4 için Sony tarafından piyasaya sürülen God of War Ragnarök PC’ye geliyor. Oyunun PC versiyonu Jetpack Interactive aracılığı ile yayınlanacak. 18 Eylül 2024 tarihinde PC’ye gelecek olan yapımın sistem gereksinimleri Sony tarafından duyuruldu. God of War Ragnarök PC versiyonunu deneyimlemek için PlayStation Network gerekmekte.

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Intel XeSS 1.3, Nvidia DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 gibi ekran kartı teknolojilerini destekleyen yapımın minimumdan ultra seviyesine kadar tüm sistem gereksinimleri açıklandı. İşte God of War Ragnarök PC sürümü oynamak için gereken PC özellikleri…

God of War Ragnarök Minimum Sistem Gereksinimleri

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 ya da AMD RX 5500 XT

İşlemci: Intel i5-4670 ya da AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Depolama: 190 GB SSD

Önerilen PC Sistem Gereksinimleri

Ekran kartı: NVIDIA 2060 Super ya da AMD RX 5700

İşlemci: Intel i5-8600 ya da AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Depolama: 190 GB SSD

God of War Ragnarök Yüksek PC Sistem Gereksinimleri (1440p, 60FPS)

Ekran kartı: NVIDIA RTX 3070 ya da AMD RX 6800

İşlemci: Intel i7-7700K ya da AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB RAM

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Depolama: 190 GB SSD

God of War Ragnarök Performans PC Gereksinimleri (4K, 60FPS ortalama)

Ekran kartı: NVIDIA RTX 3080 Ti ya da AMD RX 6900 XT

İşlemci: Intel i7-7700K ya da AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB RAM

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Depolama: 190 GB SSD

Ultra PC sistem gereksinimleri

Ekran kartı: NVIDIA RTX 4070 Ti ya da AMD RX 7900 XT

İşlemci: Intel i5-11600K

Bellek: 16 GB RAM

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Depolama: 190 GB SSD

God of War Ragnarök PC Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Yayınlanacak?

God of War Ragnarök PC versiyonu 19 Eylül 2024 tarihinde oyuncuyla buluşacak. Oyun hali hazırda Epic Games Store ve Steam’de ön siparişe açılmış durumda. God of War Ragnarök PC Epic Games fiyatı yaklaşık 1500 TL, Steam fiyatı ise yaklaşık 50 dolar seviyesinde.