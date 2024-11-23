Ana Sayfa » Oyun Golden Joystick 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu, İşte Yılın En İyileri! Oyun Golden Joystick 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu, İşte Yılın En İyileri! Emine Emre 1 Görüntüleme

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Joystick, 1983 yılından beri her yıl düzenlenmekte ve pek çok kategoride oyun sektörünün en iyileri seçilmekte. Bu prestijli ödül için yarışan pek çok oyunun arasından birinci halk oylarıyla belirlenmekte. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül töreni gerçekleştirildi ve Golden Joystick 2024 ödülleri sahiplerini buldu. İşte yılın en iyi oyunları…

Golden Joystick 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Golden Joystick ödülleri 42. yılında da düzenlendi ve 2024 yılı için farklı kategorilerde sektörün en iyi oyunları belirlendi. Golden Joystick 2024 etkinliğine bu yılın en çok konuşulan, en popüler ve en beğenilen oyunlarından olan Helldivers 2, Final Fantasy 7: Rebirth, Black Myth: Wukong gibi oyunlar damgasını vurdu. Söz konusu oyunlar birden çok kategoride ödülün sahibi oldular .

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Altın Joystick 2024 ödül töreninde toplam 21 kategoride pek çok oyun yarıştı. 42.’si düzenlenen Golden Joystick ödüllerinde toplamda 12 milyonu aşkın oy kullanıldı ve yılın en iyileri belirlendi. Golden Joystick 2024 ödüllerinde 2024’ün en iyi oyun ödülü Black Myth: Wukong’a gitti. Oyun severlerin en beğendiği yapımlardan biri olan Black Myth: Wukong 2024’ün en iyi oyunu oldu.

Törene damgasını vuran popüler oyunlardan biri olan Final Fantasy 7: Rebirth de bu yılın en popüler oyunlarındandı ve 7 kategoride aday gösterildi. Final Fantasy 7: Rebirth Altın Joystick ödüllerinden 4’ünün sahibi oldu. Bir diğer gündem olan oyun ise Helldivers 2 idi. Helldivers 2, 5 ayrı dalda aday gösterilirken 3 Altın Joystick ödülünün sahibi oldu.

2024 Yılının En iyi Oyunu Black Myth Wukong Oldu!

42. Altın Joystick Ödülleri hangi oyunlara gitti, Golden Joystick 2024’te ödül kazanan oyunlar hangileri, listeleyelim: