Google 2023 En İyi Android Oyunları Açıkladı

Google Play Store’da yer alan oyunlar, uygulamalar, kitaplar gibi pek çok kategorinin en iyileri açıklandı. Google bu yıl listeye birkaç kategori daha ekledi ve her kategorinin enlerini seçti. İşte, Google 2023 en iyi Android oyunları ve uygulamaları…

Google Play 2023’ün En İyilerini Duyurdu

Google Play 2023’ün en iyileri listesi açıklandı. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak listeye popülarite kazanmış birkaç kategori daha eklendi. Ödül kategorilerine yeni eklenenlerden bazıları şu şekilde: PC’deki En İyi Google Play Oyunları, Yapay Zekalı En İyi Uygulama, En İyi Çoklu Cihaz Uygulama ve Oyunu.

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Google Play Store 2023’ün En İyi Uygulaması Imprint Oldu!

2023 yılının en iyi uygulaması ödülünü Imprint: Learn Visually aldı. Görsel hikaye anlatım tabanlı Imprint çeşitli sektörlerden önemli konuları kolaylıkla anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Örneğin teknoloji, finans, iş dünyası gibi sektörlerden önemli konular gibi.

2023 yılının en iyi android oyunu ödülü ise Honkai: Star Rail’e gitti. Honkai: Star Rail fantastik, bilim kurgu ve uzay türünde bir RPG oyunu. Kullanıcıların seçtiği en iyi oyun kategorisinde ise ödülü Monopoly Go! aldı. Google Play 2023 En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması ödülü ise hemen herkesin bildiği ve kullandığı Spotify’a gitti. 2023’ün enleri listesinde En İyi Çoklu Cihaz Oyunu ödülünü OUTERPLANE – Strategy Anime aldı.

Kullanıcıların Seçtiği En İyi Uygulama ödülü yapay zeka uygulaması ChatGPT aldı. ChatGPT, yapay zeka alanında başarılı uygulamalardan biri. ChatGPT ve yapay zeka teknoloji alanında 2023 yılına damgasını vuran, en çok konuşulan ve trendi olan 2 kavram denilebilir. Bu açıdan bakıldığında ChatGPT’in kullanıcıların seçtiği en iyi uygulama ödülünü alması sürpriz olmadı.

Bir fitness ve seyahat mobil uygulaması olan AllTrails ve bir sesli kitap ve podcast uygulaması olan Audible onu ödülüne layık görüldü. Saatler için En İyi Uygulama ödülünü WhatsApp; Tabletler için En İyi Uygulama ödülünü ise Concepts aldı. Consepts ise bir eskiz ve çizim uygulaması. Tasarım alanında en iyi ödülü alamayan ancak onur ödülüne layık görülen uygulama Canva oldu. Sesli kitap, gazete, dergi, podcast, ebook gibi içeriklerden oluşan Everand uygulaması da onur ödülü alan uygulamalardan biri oldu.

2023 Google Play en iyilerini liste şeklinde yazmak gerekirse:

En İyi uygulama: Imprint: Learn Visually

En İyi Oyun: Honkai: Star Rail

En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması: Spotify

En İyi Çoklu Cihaz Oyunu: OUTERPLANE – Strategy Anime

Kullanıcıların Seçtiği En İyi Uygulama: ChatGPT

Kullanıcıların Seçtiği En İyi Oyun: MONOPOLY GO!

2023’ün En İyi Android Oyun ve Uygulamaları!

Google Play 2023 En İyi Android Uygulamaları aşağıdaki gibi listelenebilir:

En İyi Eğlence: Bumble for Friends

En İyi Kişisel Gelişim: Voidpet Garden: Mental Health

En İyi Günlük: Artifact: Feed your Curiosity

Gizli Mücevher Değerinde: Aware: Mindfulness & Wellbeing

En İyi Yapay Zeka: Character AI: AI-Powered Chat

Aile İçin En İyisi: Paw Patrol Academy

En İyi İyilik Uygulaması: AWorld in support of ActNow

Akıllı Saatler İçin En İyisi: WhatsApp Messenger

Tabletler İçin En İyisi: Concepts: Sketch, Note, Draw

Chromebook’lar İçin En İyisi: FlipaClip: Create 2D Animation

Google TV İçin En İyisi: Max: Stream HBO, TV, & Movies

Arabalar İçin En İyisi: Amazon Prime Video

Google Play 2023 En İyi Android Oyunları aşağıdaki gibidir: