Ana SayfaAndroid HaberleriGoogle, Android Kullanıcıları İçin Yeni Özellikler Getiriyor!

Google, Android Kullanıcıları İçin Yeni Özellikler Getiriyor!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Google, Mesajlar için Android cihazlara yeni özellikler getiriyor.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
15
google mesajlar

Total War Pharaoh Oynanış Videosu Yayınlandı!

Günümüzde strateji oyunlarının popülerliği günümüzde oldukça artmaya başladı bu kategoride yerini alan Total War Pharaoh...

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Google, Mesajlar için Android cihazlara yeni özellikler getiriyor.

2014 yılında beri hayatımızda olan ve kullanıcılar tarafından oldukça sevilen Mesajlar uygulaması, son zamanlarda yeni güncellemeler almaya devam ediyor. 1 Milyar yükleme sınırına 2021 yılında erişen uygulama, 2023 yılıyla beraber büyük değişikliklere gidiyor.

Bir twitter üyesinin attığı bir tweet’e göre Google’ın Mesajlar uygulamasına animasyonlu emojiler gelecek. Tweet’teki videoda animasyonlar eklenmiş birçok emoji görülüyor. Bu özellik, en son kararlı Android 13 sürümünde ve Google Mesajlar uygulamasının en son beta sürümünde keşfedildi.

Gelişen teknoloji ile beraber birçok uygulama kendi içinde de büyük değişikliklere ve güncellemeler gidiyor. İlerleyen dönemde Mesajlar uygulamasında daha fazla değişiklik olacağını tahmin ediyoruz.

Threads İlk 7 Saatte 10 Milyon Kullanıcıya Ulaştı!

-- Reklam --

Epic Games Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son...
Önceki İçerik
Total War Pharaoh Oynanış Videosu Yayınlandı!
Sonraki İçerik
Steam Oyun Fiyatlarına Zam Geldiğini Açıkladı!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021