Google, Android Kullanıcıları İçin Yeni Özellikler Getiriyor!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Google, Mesajlar için Android cihazlara yeni özellikler getiriyor.

2014 yılında beri hayatımızda olan ve kullanıcılar tarafından oldukça sevilen Mesajlar uygulaması, son zamanlarda yeni güncellemeler almaya devam ediyor. 1 Milyar yükleme sınırına 2021 yılında erişen uygulama, 2023 yılıyla beraber büyük değişikliklere gidiyor.

Bir twitter üyesinin attığı bir tweet’e göre Google’ın Mesajlar uygulamasına animasyonlu emojiler gelecek. Tweet’teki videoda animasyonlar eklenmiş birçok emoji görülüyor. Bu özellik, en son kararlı Android 13 sürümünde ve Google Mesajlar uygulamasının en son beta sürümünde keşfedildi.

Animated emojis in the Google Messages app! https://t.co/rwBuuDNscb — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 7, 2023

Gelişen teknoloji ile beraber birçok uygulama kendi içinde de büyük değişikliklere ve güncellemeler gidiyor. İlerleyen dönemde Mesajlar uygulamasında daha fazla değişiklik olacağını tahmin ediyoruz.

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