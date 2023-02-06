Google Deprem Bölgesi Güvenli Bölge Haritaları Belli Oldu!

Bu gece ülkemizde yaşanan ve birçok ilde can ve mal kaybına uğratan depremi yaşadık ilk olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya’da yaşanan deprem felaketi vatandaşları oldukça zor durumda bıraktı. Bugünkü yazımızda sizlere Google deprem bölgesi güvenli haritalardan bahsedeceğiz.

İlk olarak Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelerek vatandaşlar sokaklara akın etti. Daha sonra Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller oldukça fazla etkilendi.

Ülke genelinde Ulusal Seferberlik ilan edilerek acil yardım çağrısında bulunuldu, Bu çağrılar açıklanırken Google Türkiye için Güvenli Bölge haritasını paylaştı.

Cepkolik ailesi olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanını Nasıl Bulabilirim?