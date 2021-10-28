Google Destekli Honor X30i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor Mobile, bu öğleden sonra düzenlenen bir ürün lansman etkinliği ile yeni Honor X30i akıllı telefonunu resmi olarak piyasaya sürdü. Ana özelliği, iPhone 13 serisinden farklı olarak oldukça kompakt tasarımı ve ince ve hafif yapısından geliyor. Telefon sadece 175 gram ağırlığında ve 7.45mm kalınlığında. Gelin Honor X30i‘ye yakından bir göz atalım.

Honor X30i

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu telefnun en önemli özelliği tasarımından kaynaklanıyor. Çünkü büyük 6.7 inç LCD ekrana sahip bir cihaz için ağırlığı yok diyebileceğimiz kadar az. Bu boyuttaki cihazlar son zamanlarda; 200 gram sınırını geçmeye başladı, bu nedenle Honor X30i fark yaratıyor. Ekran 2388×1080 çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip. Cihaza %93,6 ekran-gövde oranı sağlayan son derece ince çerçeveler eşlik ediyor.

Cep telefonunun çerçevesi, tutuşu iyileştirmek için; özelleştirilmiş yüksek mukavemetli hafif alüminyum alaşımdan yapılmış. İnce 7,45 mm profil, çok katmanlı poliüretan kompozit ultra ince ekran; düşük dielektrik ultra ince PCB devre kartı ile bu hale gelmeyi başarmış.

Performans açısından Honor X30i; 6nm işlem kullanılarak üretilen MediaTek Dimensity 810 5G işlemci ile donatılmış. Çipte 2×2.5GHz A76 güç çekirdeği ve 6×2.0GHz A55 pil açısından verimli çekirdekler (big.LITTLE) var. Çip, oyun ve çağrı performansını geliştirmek için; GPU Turbo X ve Link Turbo X teknolojisine sahip. Bu arada Honor X30i’nin pil kapasitesi 22.5W hızlı şarj desteği ile 4000mAh seviyesinde yer alıyor.

Fotoğraf için, telefonun arka tarafında 2MP alan derinlik lensi ve 2MP makro lens ile tamamlanan; 48MP ana kamera var. Telefon ayrıca süper bir gece çekimi işlevi, akıllı çoklu çerçeve sentez algoritması; ve aynı anda hem ön hem de arka kameralardan kayıt yapmak için; bir vlog işlevine sahip.

5 Kasım’dan itibaren satışa çıkacak olan telefon; 6 ile 8 GB RAM ve 128 ile 256 GB depolama vaat ediyor. Fiyatı yaklaşık 219 dolar olan Honor X30i, depolama seçeneklerine göre farklı fiyat etiketleriyle görücüye çıkacak.