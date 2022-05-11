Google I/O 2022’de Duyurulan Her Şey

Google bugün açılış konuşmasını yıllık geliştirici konferansı olan Google I/O’da gerçekleştirdi. Beklendiği gibi, Google’ın hem donanım hem de yazılım planlarıyla ilgili bir sürü duyuru aldık. Android 13, Chrome OS, Pixel 6a; Pixel Watch, Nest Hub ve daha fazlasıyla ilgili güncellemeler aldık. İşte bugünün açılış konuşmasından her şeyin özeti.

Android 13

Google, işletim sisteminin bir sonraki sürümüne; gelecek bir dizi iyileştirmeyi özetlediği için Android 13 bugün ön plandaydı. Google’ın bu işletim sistemi yinelemesi için odak noktası, insanların sevdiği ve tüm cihazlarınızın sorunları çözmek ve gün boyunca size yardımcı olmak için birlikte daha iyi çalışmasını sağlamak. Şimdiye kadar olanları (RCS, Material You vb.) özetledikten sonra Google, bu yıl içinde gelecek ödemeleri, geçişleri ve Dijital Kimlikleri içerecek Google Cüzdan’ı da duyurdu.

Pixel Watch

Beklendiği gibi Google açılış konuşması sırasında, ancak yalnızca bir önizleme olarak yeni Pixel Watch’ını tanıttı. Artık Google’ın akıllı saati hakkında daha fazla şey biliyoruz. WearOS ve “yeni bir Wear deneyimi” üzerinde çalışıyor ve kalp atış hızı monitörü, adım sayma ve favori Fitbit hizmetlerinizle eşleştirme yeteneği gibi özellikler içeriyor. Saat bu sonbaharda Pixel 7 ve Pixel 7 Pro ile birlikte satışa çıkacak.

Pixel 6a

Google, Pixel A serisindeki bir sonraki ekonomik telefonu Pixel 6a’yı da tanıttı. Pixel serisi her zaman merakla bekleniyor çünkü en iyi Pixel kamera özelliklerini ekonomik bir akıllı telefona ekliyorlar. Beklendiği gibi, Pixel 6s, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile Google’ın kendi Tensor işlemcisiyle çalışıyor. 6.1 inç ekrana ve “24 saat” pil ömrüne sahip.

Pixel Buds Pro

Bugün tanıtılan ürünler arasında aktif gürültü engelleme, ses seviyesi EQ, şeffaflık modu ve daha fazlasıyla birinci sınıf ses özelliklerine sahip yeni bir Pixel Buds Pro da var. ANC, Pixel Buds için bir ilk, bu yüzden bunu görmekten heyecan duyuyoruz. Pixel Buds Pro, geçmiş yıllarda olduğu gibi benzer bir tasarıma sahip ve tabii ki hala eller serbest “Hey Google” aktivasyonuna sahip. Pil ömrü, ANC açıkken tek bir şarjla 7 saate kadar dayanıyor. Ön siparişler 21 Temmuz’da başlıyor ve 28 Temmuz’da mağazadan satın alabilirsiniz. Fiyatı 199 dolar olacak.

Pixel 7

Pixel 7 bu sonbaharda geliyor ve kamera kısmında alüminyum kaplama var. Mevcut nesil gibi, Pixel 7 ve 7Pro da sırasıyla ikili/üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Kameralar, Pixel 6’daki düz siyah çubuğun aksine kaygan oval bir görünüme sahip. Yeni nesil Tensor işlemcilere sahip olacaklar. Elbette her iki telefon da Android 13 ile birlikte gelecek.

Pixel Tablet

Tablet optimizasyonlarının ardından, Google’ın 2023’te çıkacak bir Pixel Tablet‘i de geliyor. Tablet bir Google Tensor çipine sahip olacak ve diğer Pixel cihazlarıyla çalışacak şekilde tasarlanacak. Ayrıca Google’ın paylaştığı görsele göre oldukça büyük çerçevelere sahip olacak. Bazı şeylerin asla değişmediğini görmek güzel.